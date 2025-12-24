色姑丈趁同床猥褻少女 瞎掰夢遊被法官打臉

色姑丈猥褻少女，瞎掰夢遊被法官打臉。（情境照）

16歲少女小美（化名）借住新竹姑姑家，與姑姑睡到半夜，姑丈陳男突然爬上床，就在妻子身邊撫摸小美下體，事後陳男竟瞎掰吃安眠藥導致夢遊而全盤否認，新竹地院認為他毫無悔意，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判刑10月。

法官調查，16歲少女小美去年3月因故借住在姑姑位於新竹市住處，由於姑姑與姑丈因口角分房，姑丈睡1樓，姑姑1個人在3樓，小美原本跟姑姑睡了好幾天，某晚姑丈突然回房間睡，原本姑姑睡中間，但她說她會熱，所以二人有換位置；凌晨2時許小美覺得下體怪怪的，感覺有人將手伸進内褲，她就打姑丈一下，趕快去廁所，覺得陰蒂有灼熱感，拿衛生紙擦拭。

後來姑丈也跟過去廁所，跟她比「噓」的手勢，小美立即跟姑姑說此事，因姑姑選擇相信老公的解釋，小美因不被信任感到氣憤、返回自己房間，不再理會姑姑與姑丈。當天小美向學校輔導室訴說此事，由校方報警偵辦。

法官審酌陳男為少女姑丈，竟為逞自己個人私欲，不顧人倫，徒手撫摸下體為猥褻行為，被害人於審理時證稱：「我有看著他，然後我不敢出聲，但又覺得如果繼續怎麼樣，我會沒辦法接受他」，其行為明顯已經造成被害人心理上難以磨滅之陰影，加以事發後被害人感受到自己所述不被信任，曾有表達輕生意念。

且陳男犯後矢口否認犯行，藉口推託係因服用失眠藥物導致夢遊，於警詢時更曾稱：「我覺得這個孩子國中3年級，但是她的心智和想法已經超過20、30歲，你說這是不是白眼狼，我們以為是環境造成她這樣，所以我們當初答應她來新竹住，結果我的下場變這樣」等語，始終未能正視自己行為責任，最後法官依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月。

