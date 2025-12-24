兇手張文父母下跪道歉 王婉諭盼社會追問真相、而非肉搜家屬

張文父母下跪替兒子向社會道歉。（資料照）

凶手張文隨機攻擊釀4死11傷後墜樓身亡，張男的父母昨現身北市二殯協助遺體解剖，父母2人下跪連說「對不起」，會全力配合司法調查。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，在這片混亂、傷痛中，最讓她感到動容的，是受害者余先生母親說：「希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。

王婉諭昨發文提及，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」我沒有看完《我們與惡的距離》，因為只要一打開，我的眼淚就會掉下來，實在撐不下去。但劇裡的這句話，像是烙印一樣，在她心裡記了很久。

請繼續往下閱讀...

王婉諭坦言，她看到新聞畫面裡，北捷中山事件兇手的父母在媒體鏡頭前下跪道歉。那兩個蒼老、顫抖的身影，在我腦海中徘徊了一整晚。身為受害者家屬，我也許一輩子都無法同理加害者。但身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沉重。「如果，那是我的孩子呢？」

她表示，「我們耗費大半輩子的心血，把一個小小的生命拉拔長大，無非是希望他平安、善良、快樂。誰也不願意見證他們鑄下大錯，更不願意看見他走入深淵，成為傷害社會的利刃。」理智上，我們都知道，成年的孩子要為自己的行為負起完全的責任。「但感性上，如果我是他的父母，面對孩子犯下的滔天大錯，那種『我養出了殺人犯』的罪惡感，絕對會將我淹沒」。

王婉諭表示，所以她理解為什麼他們會覺得有必要出來道歉。那是為人父母最本能、最心碎的選擇，但或許也是現在唯一能做的承擔。然而，這真的能解決問題嗎？這2天，懇切地拜託大家，不要去肉搜、去逼問加害者的家屬。「這不是因為我要淡化事件，更不是覺得家庭背景不重要。而是因為，在這些憤怒之後，我們更需要的是真相，以及一個更完整的理解。一個人的崩壞，絕非一朝一夕」。

她續指，所以生命史的爬梳是痛苦但必要的工程，更是一種專業。在走向毀滅之前，或許有很多個時刻，故事有機會變得不一樣。是在家庭？在學校？在職場？還是軍隊中？他是怎麼一步步走向今天的？我們目前一無所知。這才是司法、行政機關應該要找出的答案。更是預防下一次悲劇，社會真正需要的解藥。

王婉諭說，但在這片混亂與傷痛中，最讓自己動容的，是受害者余先生母親的一席話。她在兇手父母道歉前就說：「希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。

這世界上，每個受害者家屬，都有屬於自己療傷的步調，也有屬於自己定義的正義。對於這份善良與大度，只想請求社會多給他們一點溫柔，給他們一點時間，去找尋屬於他們的平靜。

王婉諭說，這幾天，有人問我：「經歷過這麼多，如果只能留下一段話給這個社會，妳會說什麼？」她的答案很簡單，也是用生命換來的體悟：「請珍惜每一天。請把握每個當下，把時間留給你的父母、你的孩子、你愛的人。不要吝嗇你的擁抱，記得向他們道歉、道謝、道愛。因為你永遠不知道，明天和意外，哪一個會先到。生而為人，很幸福卻也很不容易，別留下遺憾吧。」

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法