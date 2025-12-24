為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不滿婆婆指她偷錢 媳婦拿電扇丟房門判拘役

    2025/12/24 08:57 記者陳鳳麗／南投報導
    婆媳關係惡劣，婆婆聲請保護令後，媳婦拿電扇丟婆婆房門，兩人大吵違反保護令，南投地院判拘役30日。（記者陳鳳麗攝）

    婆媳關係惡劣，婆婆聲請保護令後，媳婦拿電扇丟婆婆房門，兩人大吵違反保護令，南投地院判拘役30日。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣一對同住的婆媳關係惡劣，婆婆聲請保護令獲准，禁止媳婦家暴或騷擾，媳婦喝醉酒拿家裡的電扇丟婆婆房門，婆婆開門兩人大吵，媳婦不斷質問婆婆「偷你1萬元證據在哪？」婆婆怒報案，員警以違反保護令現行犯逮捕，南投地院近日將媳婦以違反保護令罪，處拘役30日。

    南投縣黃姓婦人與李姓婆婆同住，兩人關係不睦，經常有衝突，婆婆今年向南投地院聲請保護令，法官3月下旬裁定民事通常保護令，令黃姓媳婦不得實施家庭暴力、騷擾之行為，保護令有效期間為1年，員警在4月3日中午告知。

    8月3日晚間7點多，李姓媳婦在外飲酒後回家，當時酒精濃度達1.15mg/L，她不滿婆婆誤會其偷錢，拿起家裡的電風扇砸向婆婆房門（電風扇沒有壞掉），驚動正在房間內休息的婆婆，雙方開始大吵，黃姓媳婦不斷質問婆婆「證據在哪？」、「偷你1萬元證據在哪？」婆婆後來打電話報警，員警到場後，以違反保護令現行犯逮捕黃姓婦人。

    南投地院法官認為，黃姓婦人拿電扇丟婆婆房門，質疑婆婆誤會而咆哮，已違反保護令，顯然漠視保護令所表彰的國家公權力及對被害人之保護作用，所為實屬不該，衡酌黃婦有坦承犯行，且沒有類似前科，因此判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播