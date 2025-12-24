不滿婆婆指她偷錢 媳婦拿電扇丟房門判拘役

婆媳關係惡劣，婆婆聲請保護令後，媳婦拿電扇丟婆婆房門，兩人大吵違反保護令，南投地院判拘役30日。（記者陳鳳麗攝）

南投縣一對同住的婆媳關係惡劣，婆婆聲請保護令獲准，禁止媳婦家暴或騷擾，媳婦喝醉酒拿家裡的電扇丟婆婆房門，婆婆開門兩人大吵，媳婦不斷質問婆婆「偷你1萬元證據在哪？」婆婆怒報案，員警以違反保護令現行犯逮捕，南投地院近日將媳婦以違反保護令罪，處拘役30日。

南投縣黃姓婦人與李姓婆婆同住，兩人關係不睦，經常有衝突，婆婆今年向南投地院聲請保護令，法官3月下旬裁定民事通常保護令，令黃姓媳婦不得實施家庭暴力、騷擾之行為，保護令有效期間為1年，員警在4月3日中午告知。

8月3日晚間7點多，李姓媳婦在外飲酒後回家，當時酒精濃度達1.15mg/L，她不滿婆婆誤會其偷錢，拿起家裡的電風扇砸向婆婆房門（電風扇沒有壞掉），驚動正在房間內休息的婆婆，雙方開始大吵，黃姓媳婦不斷質問婆婆「證據在哪？」、「偷你1萬元證據在哪？」婆婆後來打電話報警，員警到場後，以違反保護令現行犯逮捕黃姓婦人。

南投地院法官認為，黃姓婦人拿電扇丟婆婆房門，質疑婆婆誤會而咆哮，已違反保護令，顯然漠視保護令所表彰的國家公權力及對被害人之保護作用，所為實屬不該，衡酌黃婦有坦承犯行，且沒有類似前科，因此判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

