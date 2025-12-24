病犬啃咬家具死亡、排泄物四散 女房客被判刑、罰20萬

女子獨留病犬在租處，導致牠啃咬傢俱、排泄物四散，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

高市1名女房客將生病犬隻獨留租處多日，又未提供飲水、食物，導致牠啃咬傢俱等充飢，排泄物四散，後經房東發現報警，橋頭地院依違反動物保護法，判處女房客拘役40天，併科罰金20萬元。

據了解，2024年12月20日起，被告小芳（化名）向房東小雪（化名）承租北高雄某大樓4樓房屋後，飼養2隻毛小孩。後來其中1隻生病，她帶著另隻返回桃園過年。由於房屋不時發出異味，社區管委會通知小雪。

小雪因聯絡不上小芳，乃於2025年2月14日進入屋內查看，赫然發現很多排泄物、蒼蠅，排泄物有滲透到傢俱、地板、廚具內部，門框、沙發都有被狗咬的痕跡，屋內還有一隻死掉的狗，於是報請警方處理。

橋頭地院調查，小芳獨留病犬在屋內，又未提供食物和飲水，導致牠因飢餓而啃咬傢俱等物，且排泄物因無人處理而污染地板、門框、廚具、窗戶紗網，牠終因器官功能喪失而死亡，依違反動保法判處小芳拘役40天，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日，仍可上訴。

