余家昶英勇犧牲！捷運台北車站B1設悼念牆

民眾留言悼念。

57歲「余大哥」余家昶英勇犧牲，捷運台北車站地下1樓25日將設置悼念牆。台北捷運公司表示，19日不幸事件後，許多民眾於B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自發獻花表心意，經徵求店鋪承商支持，將於通往M7出口店鋪的兩面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆，規劃有留言板及設計線上留言區，可寫下想對余家昶說的話。

市長蔣萬安日前說，將在台北捷運適當地點設置紀念牌，感佩余家昶的見義勇為。北捷昨天深夜指出，設置紀念碑之前，25日（週四）先於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

北捷提到，配合悼念牆施作期程、毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，昨天晚間邀請教會到場獻唱聖歌，適度調整現行獻花空間，同時在現有牆面增設臨時留言板，已先向家屬說明悼念牆設計與車站現場空間調整考量，對方也表示感謝與理解。

另提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區放置花束即可，別再擺放飲料、食品，即起除了持續由車站人員定時巡查維護，每日收班後也會把花束以外的物品妥為收存，若有不合宜的物品或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，維護環境和秩序，若涉違反相關事項者，將立即報警。

