    社會

    北捷連續攻擊案》挨轟排班空窗、無線電系統不一 警方提改進作為

    2025/12/24 00:09 記者董冠怡／台北報導
    警方在北捷台北車站內外嚴密巡查。（資料照）

    1219台北捷運連續攻擊事件，嫌犯做案時間長達1小時以上，造成4死11傷，議員游淑慧質疑，事發當下正值捷運警察排班空窗1小時，就是犯案的時間；議員張志豪也說，負責守護國門台北車站的捷運警察、鐵路警察和市警局中正第一分局三大單位，無線電通訊系統不一，倘若要追查逃犯，無法第一時間溝通。對此，捷警隊說，案發後已請求支援，在捷運營運時間全時段編排守望警力，台北捷運公司將配合警方，在現有無線電架構下，增設通話群組及兼容設備。

    捷警隊表示，案發後已向警政署及警察局請求支援機動保安警力，針對台北車站及周邊重要轉乘站體，每天清晨六點至隔天凌晨一點、捷運營運時間，全時段編排守望警力。

    警察局通信隊已聯繫警政署警察通訊所，協調相關單位提供無線電機台，並安裝於本隊執勤室，以供即時通訊之用。本案台北捷運公司將配合警政署警察通訊所，協調北捷警、鐵警及桃捷警，預計在現有無線電架構下，增設通話群組及兼容設備，實現四方通訊。

    捷警隊指出，台北捷運公司在捷警隊設有監視影像系統遠端監看設備，且提供專屬帳號，能夠即時監看及回放歷史影像，如需保存特定時段影像，需向捷運公司申請。

