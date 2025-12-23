高市警3官警婦幼安全工作績優 獲署長頒獎表揚

高市警局林文婷以婦幼安全工作績優獲署長頒獎表揚。（警方提供）

高市警局3位官警全心投入照護婦幼及家暴防治工作，榮獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」殊榮表揚。

3名獲獎官警為鹽埕分局家防官邱志明、少年警察隊偵查佐邱俊維與鳳山分局家防官林文婷。

邱志明於去年獲報1名孩童遭父親不當管教，導致身體多處瘀傷，他獲報後立即偕同派出所員警家訪，護送孩童前往醫院治療，同時聯繫社工評估並迅速安置孩童，邱員續聲請保護令獲核，將父親依違反家庭暴力防治法、傷害及妨害自由等罪嫌，移送地檢署偵辦。

孩童脫離父親控制後，健康快樂成長，其他家屬深切感謝邱員即時救援，落實兒少保護工作。

邱俊維去年校園訪視中輟生時，經訪談獲知中輟少女結識許多校外人士，交友狀況複雜，又經中輟少女同意檢視其所持用手機內訊息，發現被害少女與網友有對價性交易行為及傳送自身裸照等情事，立即進行調查並報請地檢署指揮，拘提犯嫌到案並移送地檢署偵辦，同時轉介社工協助被害少女進入復原歷程，逐步正常學習及生活。

林文婷去年受理女子報案，指騎機車停等紅燈時，遭陌生男性機車騎士持手機播放自慰影片供渠觀看，後尾隨約5分鐘，她獲報該性騷擾案後，隨即調閱監視器，惟因無案發現場畫面，遂擴大範圍調閱監視器比對行經車輛，過濾出1輛自用小客車的行車紀錄器有可能拍攝到案發經過，成功聯繫上車主並取得行車紀錄器影像，經通知該男到案說明。

3人昨北上由署長張榮興公開表揚，並肯定獲獎人員對婦幼安全工作貢獻卓著。

高市警3官警以婦幼安全工作績優獲署長頒獎表揚。圖右為少年警察隊偵查佐邱俊維。（警方提供）

高市警3官警以婦幼安全工作績優獲署長頒獎表揚，圖右為鹽埕分局巡官邱志明。（警方提供）

