陸軍戰車連中士欠債私吞近8萬公款 連長墊1萬9火鍋費也A走

陸軍十軍團586旅戰車連一名張姓中士，負責連上的採購及核銷業務，卻因欠下債務，去年接連私吞連上購買旗桿、探照燈等物品、修繕營舍天花板，還有連長代墊全連吃火鍋的費用共7萬8541元償還債務，直到廠商及連長沒拿到錢才曝光，全案經憲兵隊移送台中地檢署後，今天依貪污罪將張男起訴。

台中地檢署起訴指稱，陸軍586旅戰車連張姓中士，負責承辦連上採購及核銷業務，去年7、8月間連上參加軍事操演，小額採購買旗桿、探照燈含腳架、數位桌巾、快速帳、白板、三角故障牌、中國繩等物品。

張男先取得估價單後，向營級預財組領得墊借款共4萬4570元，卻因自身欠款，沒將錢拿去給廠商卻私吞還債，直到廠商交貨後遲未拿到貨款，跟軍方投訴事情才曝光，並由預財組曾姓組長代為清償。

接著，去年8月戰車連要修繕營區房舍天花板，張男請一家輕鋼架公司估計，取得1萬4400元的估價單，向營級預財組領得墊借款1萬4400元，卻因在外欠款沒錢償還，竟將這筆錢拿去償還私人債務，直到廠商8月20日施工驗收完成並交付收據後遲未收得工程款，向張男催討未果後向軍方投訴，始由戰車連朱姓連長代為清償。

此外，去年11月27日戰車連到豐原一家火鍋店用餐，餐費共1萬9571元由朱姓連長先墊，再請張男請款，沒想到張男向營級預財組領取1萬9571元現金後，沒有交給連長，反而占為己有清償個人帳務，直到連長詢問該筆錢是否已出帳，張男才坦承已挪用償還個人帳務，經連長前往張家訪視張男父親才代為清償。

全案曝光後，經憲兵隊移送台中地檢署偵辦，檢察官依貪污罪嫌將張男起訴。

