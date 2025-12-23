為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南轎車起步擦撞機車 騎士滑入對向遭遊覽車輾死

    2025/12/23 19:46 記者王捷／台南報導
    轎車起步擦撞機車，騎士人車滑到對向車道，正面撞上遊覽車。（民眾提供）

    轎車起步擦撞機車，騎士人車滑到對向車道，正面撞上遊覽車。（民眾提供）

    台南市安南區安和路今天下午傳出死亡車禍，警方指出，51歲王姓女子開車路邊起步擦撞46歲林姓男子機車，林男滑入對向，遭29歲黃姓男子開的遊覽車輾過，當場失去生命跡象。

    南市警三分局表示，今天下午4時15分許獲報，事故地點在安南區安和路192號前。初步了解，王姓女子駕駛自小客車沿安和路北往南方向由路邊起步直行，與林姓男子騎乘普重機車發生擦撞。

    警方指出，擦撞後林男與機車左偏滑向對向車道倒地，隨後與對向車道由黃姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞並遭輾壓。員警與救護人員到場時，林男已無生命跡象，後續交由相關單位處理。

    遊覽車上另有1名邱姓女子受傷，救護人員將她送往奇美醫院救治，所幸無生命危險。警方表示，王女與黃男酒測值都為0。

    至於肇事責任歸屬與確切事故原因，仍待調查釐清。警方提醒，路邊車輛起步前應確認後方來車與盲點，並提前使用方向燈示意，機車與大型車交會時更要留意彼此車身死角與煞車距離。遇到事故時，除應立即通報警方與救護單位，也要依現場情況設置警示，避免二次事故。

