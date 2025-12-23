男子網路預告隨機殺人 士檢晚間向法院聲請羈押

林姓男子（圖中）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

台北車站及中山商圈上週五發生連續攻擊事件，釀成重大死傷，引發社會震撼，未料近日網路卻陸續出現模仿、煽動暴力的恐嚇言論。法務部調查局台北市調查處昨查出，年約30多歲的林姓男子涉嫌在網路張貼涉及恐嚇、煽惑他人犯罪的訊息，已報請士林地檢署指揮偵辦；檢方今複訊後，於晚間7時30分向法院聲請羈押。

台北市調查處指出，昨凌晨執行網路巡邏時，發現有人於網路平台張貼涉及恐嚇公眾安全及煽動暴力的文字內容，已引發不特定多數人恐慌，經溯源追查，鎖定林男涉有重嫌，隨即報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」指揮偵辦。

檢方表示，本案由「防範恐怖攻擊應變小組」薛人允檢察官指揮法務部調查局台北市調查處，並會同台北市警察局士林分局執行拘提及搜索行動，於昨晚將林男拘提到案，並搜索其住處，同步就扣案手機進行數位鑑識，以釐清相關案情。

經檢察官訊問後，認林男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪、第153條煽惑他人犯罪罪及第305條恐嚇罪嫌，且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，遂向士林地院聲請羈押。

士林地檢署表示，依高檢署指示，昨已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由重大刑案專組主任檢察官劉東昀擔任召集人及聯繫窗口，並已與轄內各司法警察機關完成橫向聯繫。未來如接獲相關報案或偵辦線索，將即時統一指揮、迅速應變，以確保偵查作為、應變處理及輿情穩定，積極維護社會秩序與民眾生命財產安全。

