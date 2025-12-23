為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    手推車突掉落國1五楊高架！後方7車輾壓受損 最高可罰1.8萬

    2025/12/23 19:33 記者李容萍／桃園報導
    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨（22）日晚間發生疑似手推車掉落在車道上，導致後方7輛車輾壓造成車輛受損，所幸未造成更大傷害，國道警方獲報正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依法最高將開罰1萬8000元。

    國道警方今（23）日指出，昨晚6點許接獲通報，國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段，有多輛車輛撞擊掉落物，導致車輛受損，立刻調派巡邏車前往處理，經查該掉落物疑似手推車，至少造成7輛車輛輾壓造成車輛受損，陸續向警方報案。

    警方指出，初步已掌握一輛小貨車，其行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

    警方強調，掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，警方將持續加強取締下列項目，包括裝載貨物超過規定，含長度、寬度、高度及重量；裝載貨物不穩妥及機件脫落， 所載貨物滲漏、飛散， 載運人客、貨物不穩妥，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落；以及 輪胎胎紋深度不符合規定。

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播