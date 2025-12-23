手推車突掉落國1五楊高架！後方7車輾壓受損 最高可罰1.8萬

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨晚發生疑似手推車掉落在車道上，導致7輛車輾壓造成受損。（警方提供）

國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段昨（22）日晚間發生疑似手推車掉落在車道上，導致後方7輛車輾壓造成車輛受損，所幸未造成更大傷害，國道警方獲報正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依法最高將開罰1萬8000元。

國道警方今（23）日指出，昨晚6點許接獲通報，國道1號五楊高架北向54.8公里內壢路段，有多輛車輛撞擊掉落物，導致車輛受損，立刻調派巡邏車前往處理，經查該掉落物疑似手推車，至少造成7輛車輛輾壓造成車輛受損，陸續向警方報案。

警方指出，初步已掌握一輛小貨車，其行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

警方強調，掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，警方將持續加強取締下列項目，包括裝載貨物超過規定，含長度、寬度、高度及重量；裝載貨物不穩妥及機件脫落， 所載貨物滲漏、飛散， 載運人客、貨物不穩妥，裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落；以及 輪胎胎紋深度不符合規定。

