涉網路張貼隨機殺人恐嚇訊息 調查局逮1嫌犯送辦

台北車站及中山商圈上週五晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷，網路上已出現多件模仿恐嚇公共安全的訊息，法務部調查局為此迅速應變成立「1219反恐專案」；其中，台北市調查處昨凌晨發現有人在網路張貼：「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「隨機殺人預告」等訊息，經溯源查出是林姓男子所為，報請士林地檢署偵辦，並會同士林警分局執行搜索、拘提林男到案，詢問後依恐嚇公眾罪嫌移送檢方複訊。

台北處昨凌晨網路巡邏時，發現有人在網路平台張貼：「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論。

調查局認為貼文者所為已涉犯恐嚇公眾罪嫌，經溯源查出是林男所為，報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及愛股檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提林男到案，詢畢解送檢方複訊中。

調查局呼籲民眾，切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散的訊息，共同讓社會儘快從重大事件中平復，回復安定秩序。

