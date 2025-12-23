為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    照顧探望年邁母親 柯文哲聲請解除限制住居獲准

    2025/12/23 18:06 記者張文川／台北報導
    前台北市長柯文哲除涉入京華城容積率案，另遭控涉嫌侵佔政治獻金。（記者羅沛德攝）

    前台北市長柯文哲除涉入京華城容積率案，另遭控涉嫌侵佔政治獻金。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院審理京華城等弊案，今天開庭結束，前台北市長柯文哲以探視住在新竹的年邁母親為由，聲請解除限制住居，合議庭認為限制出境出海、科技監控已足以防範逃亡，今天當庭裁定准予解除限制住居。檢方亦表示同意，不會抗告。

    柯文哲聲請指出，本案即將於明天（24日）辯論終結，定3月26日宣判，惟因柯文哲的母親居住於新竹，且年歲已大，柯文哲在限制住居之下，探視母親須當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴。

    且柯文哲是前台灣民眾黨主席、台北市長，具有相當的社會影響力，辯結後至宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，柯文哲有應邀前往參加活動的需求，實在無法每日及時返回台北。

    柯文哲指出，他已接受科技設備監控，包含電子腳環、個案手機，須定時接聽電話、拍照回報，且行動軌跡都已全程監控在案，接受監控至今已歷經3個多月，柯均按時出庭，並沒有任何逾矩。

    因此柯文哲即使不限制住居，也仍難以規避監控，也沒有逃亡的可能，限制住居以防止逃亡風險的目的，已由可電子監控、個案手機報到等機制充分取代；加上7000萬元重保，以及限制出境、出海，已足可確保他沒有逃亡之虞。

    且各界、媒體都高度關心柯文哲的活動，其行程近乎全部公開，以柯的知名度，已沒有隱匿行蹤的可能，限制住居已屬重複處分的過度保全手段，對柯的行動自由造成不必要的限制，因此聲請予以解除。

    審判長於今日庭訊結束前裁定，合議庭審酌聲請意旨及審理進度，限制居所的防逃功能應已足以用電子監控、個案手機拍照、限制出境出海取代，並有相當的具保金，考量比例原則後，沒有必要對柯續行限制住居所，裁准柯的聲請。

    全案明天最後一天的辯論程序，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人將到庭結辯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播