照顧探望年邁母親 柯文哲聲請解除限制住居獲准

前台北市長柯文哲除涉入京華城容積率案，另遭控涉嫌侵佔政治獻金。（記者羅沛德攝）

台北地方法院審理京華城等弊案，今天開庭結束，前台北市長柯文哲以探視住在新竹的年邁母親為由，聲請解除限制住居，合議庭認為限制出境出海、科技監控已足以防範逃亡，今天當庭裁定准予解除限制住居。檢方亦表示同意，不會抗告。

柯文哲聲請指出，本案即將於明天（24日）辯論終結，定3月26日宣判，惟因柯文哲的母親居住於新竹，且年歲已大，柯文哲在限制住居之下，探視母親須當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴。

且柯文哲是前台灣民眾黨主席、台北市長，具有相當的社會影響力，辯結後至宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，柯文哲有應邀前往參加活動的需求，實在無法每日及時返回台北。

柯文哲指出，他已接受科技設備監控，包含電子腳環、個案手機，須定時接聽電話、拍照回報，且行動軌跡都已全程監控在案，接受監控至今已歷經3個多月，柯均按時出庭，並沒有任何逾矩。

因此柯文哲即使不限制住居，也仍難以規避監控，也沒有逃亡的可能，限制住居以防止逃亡風險的目的，已由可電子監控、個案手機報到等機制充分取代；加上7000萬元重保，以及限制出境、出海，已足可確保他沒有逃亡之虞。

且各界、媒體都高度關心柯文哲的活動，其行程近乎全部公開，以柯的知名度，已沒有隱匿行蹤的可能，限制住居已屬重複處分的過度保全手段，對柯的行動自由造成不必要的限制，因此聲請予以解除。

審判長於今日庭訊結束前裁定，合議庭審酌聲請意旨及審理進度，限制居所的防逃功能應已足以用電子監控、個案手機拍照、限制出境出海取代，並有相當的具保金，考量比例原則後，沒有必要對柯續行限制住居所，裁准柯的聲請。

全案明天最後一天的辯論程序，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人將到庭結辯。

