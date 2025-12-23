當天看見張文持刀若開車撞死他會怎樣？ 律師顏紘頤這樣說......

張文19日在北車、捷運中山站、誠品南西店等地犯下多起縱火和連續殺人案。（資料照）

通緝犯張文19日犯下北捷連續攻擊案犯，造成4死（含張文）11傷慘劇。其中在誠品南西店外圍，蕭姓騎士停等紅燈僅因與張文對到眼，當眾遭攻擊致死，網上不少人稱，事發時路上車水馬龍，為何沒有人當機立斷開車撞張文阻止惡行？若撞死張文，又會有什麼法律後果？對此，律師顏紘頤直言，現在說這些都是在放馬後炮。

律師顏紘頤在臉書粉專發文表示，這幾天在網上看到有很多人在討論：如果當時誠品南西店，有一輛車子直接撞死張文，開車的人會有什麼法律後果？顏紘頤表示，「事後大家都已經知道張文的行為是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，所以當時如果撞死他，應該也不算防衛過當或誤想防衛。但這都是事後往回看才能知道的事，沒有人是上帝，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿著刀，但並沒有衝過來攻擊汽車，也還沒開始向人群走去，這時，您怎麼知道他下一步要殺人？若沒有從網路或廣播得知台北車站有人丟了煙霧彈又殺人，您會想到他就是兇手嗎？」

他接著說：「這也是大家熱烈討論如果當下開車子撞他會有什麼法律責任的原因。大家常常看新聞都知道如果防衛過當還是會被判刑的（但有免除其刑的機會），如果是誤想防衛（人家只是在拍戲結果你把它當作真的兇殺案），那結果可能就更慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？關於這一個難題，我們是不是可以從另外一個角度思考：人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。」

顏紘頤最後表示，「如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？我認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律。這問題真的值得大家來思考。」

