法務部開4至6名檢察長職缺 票選檢審委員公布受理報名、推薦規則

法務部上週公告遴選檢察長預定期程，預估將有4至6名職缺，為辦理遴選檢察長審議案，9位票選檢審委員表示，將從12月23日起至明年1月7日，受理檢察長候選人的報名及推薦（須被推薦者明確表達有意願才會納入），然後公告全部候選人名單，向全國檢察官及各界廣徵意見。

依法務部公告，檢審會訂明年1月23上午開會審議檢察長遴選人事案；9位票選委員表示，將從12月23日起至明年1月7日，受理檢察長候選人的報名或推薦，若推薦他人，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選委員亦將逐一確認本人有意願才納入，若本人表示無意願者，則不予納入。

9位票選委員將於明年1月7日上午10時，第一次公布當時彙總的全部候選人名單及其現職與司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性，下午5時30分許截止報名後，再盡速公布最後彙總全部候選人名單等，逾截止期間才報名的候選人，依法雖仍具有候選人資格，但有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選委員審酌因素。

9位票選委員表示，將從明年1月7日至15日，向全國檢察官及各界廣徵意見，且為了為促進檢審委員了解候選人，避免不當私下接觸，訂於1月16日邀請候選人至法務部，舉行「見面說明會」；票選委員並訂於1月22日召開會前會，討論入圍名單，於1月23日上午檢審會提出9位票選委員的建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

9位票選委員表示，票選委員受理報名及推薦方式，請以電子郵件或Line傳送報名表給票選委員，格式不拘，但須包含姓名、現職、經歷，如能提供適任檢察長的事蹟、資歷、能力或願景尤佳；推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，若已向高檢署人事室報名者，無須再向票選委員報名。

