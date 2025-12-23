台中女偵查佐揚言「盧秀燕腦門開3槍」 中檢聲押禁見

台中地檢署。（記者陳建志攝）

台中第二分局一名黃姓女偵查佐（25歲），昨天在Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等恐嚇言論，警方發現請示檢察官後，昨晚將她拘提到案，台中地檢署檢察官今天訊問後，認為觸犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，並認為有反覆實行恐嚇犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，這名黃姓偵查佐，本月19日晚上6點52分起，至21日下午3點38分，在警職LINE群組內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」；並在社群軟體Threads留言「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

還以Threads帳號，貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，台中地檢署檢察長張介欽獲悉後高度重視，立即指示啟動相關應變機制，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

警方昨天晚間持台中地檢署檢察官核發的拘票將黃女拘提到案，並扣得其使用的行動電話進行數位鑑識及比對分析，今天上午將黃女解送至台中地檢署。經檢察官綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定黃女觸犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，並認為有反覆實行恐嚇犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

