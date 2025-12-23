無辜機車騎士遭張文當街砍死 姊姊心碎2度留信悼念令人鼻酸

蕭男姊姊留下親筆書寫的悼念信。（記者王冠仁攝）

通緝犯張文犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死悲劇。其中一名死者是37歲蕭姓男子，他擔任物業保全，案發當天正要騎車去上班，行經誠品南西店外路口時，不幸與張文對上眼，下一秒就遭張文拿刀攻擊慘死。事發後，蕭男姊姊兩度到案發地點張貼親筆書寫的悼念信，昨晚又張貼的悼念信提到，「無法克制眼淚」，令人聞之鼻酸。

轄區警方表示，案發後，包含台北捷運台北車站M7連通道處，以及誠品南西店外，陸續有民眾前來擺放鮮花弔念無辜死者，截至今天，仍前來悼念的民眾依然絡繹不絕。

請繼續往下閱讀...

據悉，蕭男姊姊日前就曾經來誠品南西店外悼念，並在附近電線桿張貼首封悼念信，信中提到「親愛的弟弟、forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你、我們全家都愛你！真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我……，我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

昨天深夜，蕭男姊姊被民眾目擊二度前來悼念，她第二封悼念信寫到，「親愛的弟弟，黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災、讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚，感謝當日施手救援的民眾以及社會大眾的關懷，祝平安。」

現場有許多民眾擺放鮮花悼念。（記者王冠仁攝）

現場有許多民眾擺放鮮花悼念。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法