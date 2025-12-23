為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    真的有人做了我想做的事! 北捷事件男子PO文恐嚇公眾 桃檢火速起訴

    2025/12/23 18:02 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市51歲唐姓男子在北捷連續攻擊事件發生後，在網路留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌；台中警方獲報逮人送辦，桃檢火速偵結起訴。（資料照）

    台北捷運在19日發生連續攻擊事件，網路上有許多模仿、意圖恐嚇公眾的危言聳聽，台中市警方當天晚間接獲報案指稱，有人在社群平台Threads的北捷連續攻擊案訊息中，留言「真的有人做了我想做的事」，引發大眾恐慌，警方查出是桃園市51歲唐姓男子所為，桃檢今天（23日）火速依恐嚇公眾罪偵結起訴，並建請法院從重量刑，這是北捷連續攻擊事件後的首件起訴案。

    台中市清水警分局19日接獲報案，立即與台中市刑警大隊科偵隊組成專案小組，迅速鎖定發文者身分，派員北上在桃園市查獲涉案的唐姓男子，確認貼文是唐男所發，內容已造成社會大眾恐慌，唐男雖否認有恐嚇意圖，警方訊後仍依刑法恐嚇公眾罪函送桃檢偵辦。

    檢方調查認為，唐男明知社會大眾甫因北捷連續攻擊案而陷入惶惶不安之際，竟在公開社群平台發表「真的有人做了我想做的事情」等語，將重大暴力事件與自身內在動機加以連結，進一步刺激社會的不安，就算從有利於被告的觀點出發，唐某發表相關言論的主觀動機僅係出於博取關注或吸引注意之心理，卻是刻意利用社會正處於高度恐慌狀態的公共安全事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注。

    唐男應訊時還辯稱「想做的事」指的是見義勇為、挺身阻止張文而不幸遇害余姓男子的行為，但檢方強調，余男是為了保護不特定他人生命安全的高度公益目的挺身而出，並因此殞命，應受到社會最高程度的肯定與尊重，唐男卻將之作為辯護自身言論的工具，將他人的犧牲轉化為卸責的手段，堪稱對死者及其家屬毫無尊重，更反映唐男主觀惡性重大，偵結起訴並建請法院予以從重量刑。

