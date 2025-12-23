反擊侵佔指控！柯文哲律師點名謝國樑證詞「啟人疑竇」、邱佩琳記憶偏差

前台北市長柯文哲除涉入京華城容積率案，另遭控涉嫌侵佔政治獻金。（記者羅沛德攝）

前台北市長柯文哲涉入京華城容積率、侵佔政治獻金案。檢方昨論告指基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆共600萬元現金捐款，原指名捐給民眾黨，卻未依規定送入黨內財務體系入帳，聲明政治獻金與競選剩餘款具有公益性質，當庭斥責「你的政治獻金，不是你的錢」。對此，辯護律師陸正義今拋出多條答辯，主張難認柯文哲有侵佔犯意外，並稱邱佩琳前後證詞不一，更直指基隆市長謝國樑證詞「啟人疑竇」。

檢方昨論告，主張柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆共600萬元政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親、大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元。審理時，柯文哲皆辯稱用於選舉卻毫無證明，遭檢方斥責毫無法律依據。

請繼續往下閱讀...

陸正義今庭訊答辯，主張侵佔罪屬於「法律提前」型犯罪，政治獻金本質上並非個人財產，檢察官也認定政治獻金屬國家所有；此部分依政治獻金法第21條規定，僅在擬參選人死亡後始有繳庫問題，亦可參照最高行政法院101年判字第718號判決見解。

陸正義續指，民法第406條關於贈與契約規定，政治獻金並非他人之物，最高法院相關判例亦指出，捐款人將款項匯入政黨，即屬供政黨使用。他強調，檢方誤解辯方主張，刑法侵佔罪須以「佔用他人之物」為要件，政治獻金既非柯文哲個人所有，而是供政黨使用，亦無證據顯示有個人使用情形。

陸正義進一步表示，柯文哲請人研究政治獻金使用相關法規，是基於公務員不坐牢為原則，不能因此推論其具有刻意「繞路違法」的意圖。此外，調查局職務報告提到，柯文哲於2024年3月至5月間，以政治獻金支付顧姓員工等人薪資的行為，亦難認已構成違法。

針對政治獻金的歸屬性質，陸正義強調，該法律定位具有多重性，但檢察官未加以採納，亦未進行多方查證，仍執意起訴。至於檢方所稱100萬元投資款部分，他說，柯文哲當時在LINE中提及內容是為整合民眾黨內部，包括柯本人及立委的整體聲量；待企劃書完成後，柯文哲隨即帶著民眾黨秘書長許甫處理相關事宜，顯見為基於黨務考量，而非個人事務。

陸正義說，謝母林曼麗於2022年在新竹聽過柯文哲演講後成為「柯粉」，盼能支持其理念，於是請謝國樑提領200萬送至她住處，並託付她交予柯。不過話鋒一轉，他直指謝國樑證詞「啟人疑竇」，謝稱曾將母親林曼麗企業的統一編號提供給邱佩琳，但其實際要求的是由柯文哲本人開立簽收收據。

陸正義補充，謝國樑一方面表示母親林曼麗捐款是供柯文哲個人使用，另一方面，邱佩琳則稱收據僅是證明柯文哲已收到捐款，且該筆款項是由謝母企業捐給民眾黨，兩人證詞存有落差。

至於林命群捐款200萬元部分，陸正義說，林先前說明是考量與邱佩琳的私人交情而捐出，也強調不希望因此扯上政治。他陳述，即便柯文哲信任邱佩琳不會害他，但證人證詞仍可能因記憶模糊出現偏差，例如邱最初稱信義房屋創辦人周俊吉捐款，審理時又改稱為周王美文捐款，且兩人均未索取收據，邱佩琳亦無法確認柯文哲是否實際收到款項；在此情況下，實難認定柯文哲已持有該款項，並因此構成「易持有為所有」的侵佔行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法