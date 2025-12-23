為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    校園割頸案家屬質疑「修復式司法」 法務部：當事人一方無悔意即中止

    2025/12/23 17:30 記者吳昇儒／台北報導
    法務部保護司表示，修復程序必須嚴格遵循「自願、尊重、不強制」原則，若當事人缺乏悔意，程序會立即中止，以防止二次傷害。（記者吳昇儒攝）

    林姓女國中生前年與楊姓同學起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面，幫忙出氣。郭竟持刀刺殺楊生。高等法院今判郭12年、林女11年徒刑，可上訴。楊生母親受訪時，質疑修復式司法「是要修復什麼？」對此，法務部保護司表示，修復程序必須嚴格遵循「自願、尊重、不強制」原則，若當事人缺乏悔意，程序會立即中止，以防止二次傷害。

    楊生雙親聽完判決後，接受媒體採訪。楊父紅著眼眶說「我沒辦法接受這個判決」，少年事件處理法原應保護少年，一、二審法官卻用少事法，要求家屬不要出聲，請問「我們受害人該怎麼辦？」。

    楊母則顫抖的說，活生生的孩子在學校被殺害，法院竟推給修復式司法，「這是要修復我們什麼？」孩子的命都沒了，加害人還在法庭上羞辱家屬，有天良嗎？

    對此，法務部保護司則指出，案件發生後隨即指示犯保協會啟動「一路相伴」保護服務機制，兩年來持續提供家屬充分的法律扶助、心理諮商與經濟、生活、情緒等多方面的支持服務，確保家屬在漫長的司法訴訟中不被孤立。

    法務部推動的修復式司法核心價值在於「以被害人為中心」，提供一個安全、專業的對話環境，讓犯罪被害人有機會抒發情緒，透過訴說傷痛藉以療癒創傷，並重獲對生活的掌控感；同時促使加害人直視其行為造成的實質痛苦進而建立深刻的責任認知。

    保護司表示，修復程序必須嚴格遵循「自願、尊重、不強制」原則，並非是加害人逃避刑責工具，也不影響司法公正判決；倘若當事人一方缺乏悔意或有不當言行，程序也會立即中止，以防止二次傷害。

    2010年法務部推動修復式司法以來，統計至今年10月，共收案3183件，進入修復件數2700件，進入對話程序的有1531件，進入對話後雙方達成協議的件數為1091件，佔71.3%。其中又有74％的被害人認為「感覺正義已經實現」。

