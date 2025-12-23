徒手為隨機攻擊案騎士止血 日本記者發文尋找當時協助好心人

日本記者木下黃太為遭砍騎士急救止血，今日發文尋找與他一同救人的陌生男子。（擷取自木下黃太X）

台北車站與中山商圈19日發生隨機攻擊事件，釀成重大傷亡，震驚社會。事發當下，日本前記者木下黃太與另一名男子一同替受傷的機車騎士止血；木下黃太今（23）日發布尋人啟事，希望能找到當時協助他的那名男子。

木下黃太今（23）日在X等社群平台，以中、日文發文表示，台北無差別傷人事件發生時，他曾與一名男性一同替傷者進行止血處置，「若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我，有幾件事需要確認，懇請協助。」相關貼文隨後被台灣網友轉傳至Threads，盼能讓男子本人或其親友看到訊息，盡快與木下黃太取得聯繫。

針對部分網友建議應盡早找到該名路人，並到醫院施打HIV預防藥物，木下黃太回應表示，由於自己手上的輕微傷口幾乎沒有感染風險，「我覺得他應該不需要。」

回顧19日事發當天，隨機攻擊事件發生時，木下黃太剛走出誠品南西書店，便察覺現場煙霧瀰漫，已有2名男子遭砍倒地，其中1人血流如注，正是後來不幸罹難的機車騎士。

木下黃太隨即上前嘗試協助止血，礙於中文能力有限，只能以日文大聲呼救，現場僅有1名民眾前來幫忙。他徒手按住騎士傷口止血，但因缺乏任何急救器材與醫療用品，傷口仍不斷滲血。過程中另有一名男子將襯衫拋出，暫時充當止血布，情況仍未見改善。相關影片顯示，木下黃太為專注施救，後半段僅剩聲音，可見當時情況相當緊急。

事後木下黃太留在現場拍攝畫面，可見他雙手沾滿血跡，並坦言救護車抵達時，傷者已經失去意識。他沉痛表示，自己在台北親身經歷恐怖攻擊，深刻感受到在缺乏急救設備的情況下，想救人卻無能為力，只能眼睜睜看著傷者逐漸失去意識，心情至今仍感到難以平復。

