花蓮毒品人口凌晨持榔頭砸機車、招牌 被逮稱心情不好發洩

花蓮市林姓男子昨凌晨3點多，拿著榔頭沿花蓮市和平路、中華路一帶，沿途亂砸機車、店家招牌等，警方獲報後循線追查，發現是轄區毒品人口林男，把人帶回偵辦，林男辯稱心情不好所以亂砸車發洩，警方訊後依恐嚇及毀損移請花蓮地檢署偵辦。

位於中華路的一間禮儀公司發現掛在門口柱子上的招牌破裂，調閱監視器發現是一名男子拿著鐵鎚猛砸，警方獲報後立即循線追查，結果發現是轄區毒品治安人口。花蓮警分局指出，中正派出所接獲報案後，立即展開調查，並在獲報後5小時緝獲犯嫌到案，林姓男子疑似因心情不佳，手持榔頭前往花蓮市某機車行及禮儀公司，破壞燈箱招牌後徒步逃逸。

36歲林姓男子22日凌晨3點多，拿著榔頭先在花蓮市和平路上砸一間機車行的招牌，接著拿招牌去砸鐵門，現場一片凌亂，還把機車行的機車拉倒，然後沿著和平路步行到中華路上，在一間禮儀公司前，持榔頭狂砸柱子上的招牌，過程都被監視器拍下。

花蓮警分局呼籲，警方對於任何危害公共秩序與民眾生命財產安全之不法行為，均秉持「嚴查嚴辦」之原則，全力追查、絕不寬貸。同時呼籲民眾，如遇可疑人事物或突發狀況，請立即撥打110報案專線，警方將即時派員到場處理，共同維護社會治安與社區安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

