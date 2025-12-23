為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    梧棲風真透！ 台中港三井Outlet單日7起開啟車門刮傷鄰車事故

    2025/12/23 16:32 記者張軒哲／台中報導
    台中港三井Outlet平面停車場，冬季經常傳出車門刮傷事故。（記者張軒哲攝）

    台中港三井Outlet平面停車場，冬季經常傳出車門刮傷事故。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲地區每逢冬季東北季風時節，風勢強勁，常有機車遭吹倒或車門遭強風損毀的情況，童綜合醫院與台中港三井Outlet平面停車場近期屢傳民眾開啟車門不慎刮傷到鄰車事故，其中，三井Outlet在21日下午過後就傳出7件車門事故。

    台中港區是全台中風勢最強勁區域，童綜合醫院因地理位置與大樓建築，形成風切處，是公認台中港區風勢最強勁的區域，其次是三井Outlet。童綜合醫院員工與患者家屬飽受強風之苦，院方也設置強風告示牌提醒，在風勢強勁當天並增設電子跑馬燈提醒。

    車行老闆說，梧棲冬季很常發生機車坐墊沒有鎖緊蓋好，遇到風大時就會被吹毀，車子開啟車門刮傷到鄰車事故也常發生。

    台中港務警察總隊中突堤中隊中隊長王威舜表示，三井Outlet東北季風強勁，21日下午與夜間一共傳出7件車門刮傷事故，提醒民眾車門時，要先拉緊車門再開啟，防止意外發生。

    三井Outlet今日指出，台中港地理位置因緊鄰台中港岸，時序進入秋冬之後，東北季風逐漸增強，停車場也廣泛貼有告示提醒。呼籲顧客前來設施時，無論是停開車門或是行走時能多加留意小心。

    童綜合醫院電子跑馬燈呼籲民眾留意強風。（記者張軒哲攝）

    童綜合醫院電子跑馬燈呼籲民眾留意強風。（記者張軒哲攝）

    熱門推播