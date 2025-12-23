小草恐嚇檢方「命債命還」慫了！求和解遭拒絕 網力挺辦到底！

先前製作血跡圖對偵查、審理京華城案的檢察官、法官發布死亡威脅的小草粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯。（資料照）

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯今年7月將偵查、審理京華城案的11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成為血跡照分享到網上，暗示這些司法官要為北市前副市長彭振聲妻子之死負責，要網友「記住名字與臉」；前護理師林惠珠因轉傳圖片還加註「命債命還」等恐嚇字眼一併被起訴。今天（23日）戴男和林女全盤認罪，請求緩刑，但其中一位被害檢察官不同意和解，成為緩刑變數，台北地院將於明年1月13日宣判。該消息一出，大批網友力挺檢方，直言這種以為在網上囂張恐嚇他人不會有事的人不能輕放！

戴瑞甯和林惠珠因製作和轉傳死亡威脅濃厚的圖文被收押2個月，起訴移審後才獲停押但限制住居。檢方依恐嚇危害安全、違反個人資料保護法罪起訴2人，另依煽惑他人犯罪起訴林女。北院9月開庭時戴男否認有恐嚇犯意，林女認罪但認為未造成個資法危害。今天北院再次開庭審理此案，戴、林2人皆改口全盤認罪，不再爭執犯行、犯意與罪名。

戴瑞甯宣稱，他合成司法官們與血跡噴濺的圖，是出於對台北市前副市長彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案的悲劇，並非真要加害檢察官和法官，他知道行為不對，願接受法律處罰，也向被害的司法官們道歉。他也坦言，其行為已造成家人麻煩，他和妻子、家人都被網友肉搜，他已深切反省，不應以激烈言論抒發個人意見，他要向被害人、社會大眾及家人道歉。

林惠珠也說，很抱歉造成被害檢察官的困擾，為一時情緒而轉發貼文，收押2個月期間讓她反省很多，不應該發表過激言論，這不是法治社會應有的行為，對社會造成紛擾她感到很抱歉。

不過當初被戴、林2人點名、承辦京華城案的檢察官林俊言不同意和解，成為量刑關鍵變數。今天蒞庭檢察官表示，製作、轉發針對司法官的血跡圖，任由網友對司法官公審、毀滅式攻擊，圖片已廣傳於網路上，對當事人造成持續性的恐懼，危害程度不言可喻，台灣是民主自由國家，言論自由應受尊重，但尺度必須要建立在法治的前提上，請合議庭依法審酌量刑。台北地方法院已訂於2026年1月13日宣判。

粉專「打馬悍將粉絲團」轉發此一消息，大批網友力挺檢方拒絕和解，「不用和解以恐嚇罪辦到底！」、「絕對不能輕饒」、「這種人你不狠狠教訓他一次，他不知道什麼叫法律」、「大家是沒看到他交保後粉專繼續開嗆嗎？根本毫無悔意」、「支持辦到底，不然這些人都真以為在網路上隨便恐嚇人沒事」、「一定要辦，不然會更多人模仿」、「必須告到底」、「有膽恐嚇就要承擔後果，不要嘴賤再來求饒」。

