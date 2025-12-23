騎士不顧傷勢狂喊「人在裡面」 見警追張文才倒下卻成遺言

蕭男指著誠品南西店方向狂喊「人在裡面」，等警察跑進去後，他才連人帶車倒向人行道。（取自木下黃太YouTube）

27歲通緝犯張文19日在捷運台北車站、中山商圈犯下連續攻擊案。事件中，37歲蕭姓男騎士遭張文砍到頸部後嘗試騎車逃離，在傷重倒下前，曾有一名警察上前關心，他卻手指誠品南西店方向，狂喊「人在裡面」，在警察衝進誠品後，他也因傷勢過重倒下，最後騎士於當晚宣告不治。日本記者木下黃太將此片段上傳至Youtube，有網友表示：「騎士自己都受傷還指揮警察先去抓嫌犯......看了令人難過」。

據了解，該名騎士為37歲蕭姓男子，從事保全。當天他正騎車要去上班，在誠品南西店外停等紅燈，因和張文對到眼，遭到對方砍傷頸部。根據流出影片，蕭男被攻擊後鮮血不斷湧出，他立刻催油門負傷逃離，但騎了一小段就在轉彎處停下。

請繼續往下閱讀...

根據木下黃太拍到的畫面，當時一名交通警察上前關心，當下已經全身是血的蕭男，卻指著誠品南西店方向，狂喊「人在裡面」，等警察跑進去後，他才連人帶車倒在人行道，嚇壞另名上前關心的民眾，影片中也可聽見木下黃太與一旁民眾的驚呼聲。而木下黃太也立刻上前按壓蕭男傷口，希望幫助止血。

木下黃太當晚在社群平台發布影片，難過表示，儘管雙手滿是鮮血卻無法阻止出血，醫護人員到場前傷者意識也漸漸喪失，講到難過處他也忍不住哽咽，語氣十分自責。此外，木下黃太今（23日）也在社群發文，表示希望尋找當時一名協助他幫忙替傷患止血的男子，他有事情需要對方協助確認。

木下黃太發布影片的留言區，網友紛紛難過地留言表示：「騎士自己都受傷還指揮警察先去抓嫌犯⋯⋯看了令人難過」、「他腎上腺最後幾乎用來給警方指引」、「這個機車騎士我看的好想哭，明明身上有傷了而且還是大傷，警察來協助了還在撐自己的身體，先叫警察去追嫌犯還跟警察說嫌犯的逃往位置」、「看了好難過」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法