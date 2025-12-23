俄女「假觀光真賣旗」騙愛心 被捕將驅逐出境

一名俄羅斯籍女子，謊稱聾啞人士在大里區兜售國旗，今天遭移民署查獲，將執行強制驅逐出國。（記者陳建志翻攝）

一名俄羅斯籍女子，昨天出現在台中大里區，自稱聾啞人士，以「籌措旅費」為由在市區兜售國旗，台中市議員江和樹因此被騙買了1支，移民署台中市專勤隊與霧峰分局獲報組成專案小組，今天在大里區查獲正在兜售國旗的俄籍女子，因已明確違反《入出國及移民法》第29條規定，將強制驅逐出國，並對其處以一定期間內管制入境。

這名金髮女子昨天出現在台中市大里十九甲地區，拿出一張紙自稱是聾啞人士要「籌措旅費」，台中市議員江和樹因此拿出100元跟他買了1支國旗，後來家人、服務處同仁得知，都提醒恐怕被詐騙了，趕緊到警局向警方報案。

霧峰分局和移民署台中市專勤隊獲報後組成專案小組，經清查過濾，確認該女子為持停留簽證入境的俄羅斯籍人士。專案人員於今天上午10點多，在大里區攔截正欲繼續販售國旗的俄籍女子。

經調查，該女子以觀光名義入境，卻從事與停留簽證許可目的不符的販賣行為，已明確違反《入出國及移民法》第29條規定，後續將依同法執行強制驅逐出國，並對其處以一定期間內管制入境。

台中市專勤隊隊長陳仁政強調，台灣以熱情好客聞名，歡迎世界各國人士前來觀光、體驗美食與風景，但外籍旅客務必遵守我國法令，不得從事與許可目的不符之活動或工作。

