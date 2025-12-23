北捷連續攻擊事件震驚全國 苗檢成立防恐小組嚴辦恐嚇案件

苗栗地方檢察署昨（22）日依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。（資料照）

1219北捷連續攻擊事件，震驚全國。苗栗地方檢察署昨（22）日依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。

苗栗地檢署表示，「防範恐怖攻擊應變小組」召集人為主任檢察官劉偉誠、執行秘書為檢察官楊岳都，成員另有檢察官陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹，專責偵辦重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，納入苗栗縣警察局刑警大隊大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長黃宜婷、移民署苗栗縣專勤隊長李文達等成員，透過跨機關合作、資訊整合，全面預警、通報與即時應處機制，避免類似攻擊事件發生。

請繼續往下閱讀...

苗栗地檢署檢察長林映姿於昨日召開之檢察官會議中指示，為即時應處防範恐怖攻擊，苗檢業已成立防範恐怖攻擊應變小組，若遇相關案件，應由小組成員專責檢察官從速、速查嚴辦，並實施相應之強制處分，以生嚇阻壓制作用，使社會秩序迅速穩定，維護民眾安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法