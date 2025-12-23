為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊事件震驚全國 苗檢成立防恐小組嚴辦恐嚇案件

    2025/12/23 15:45 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方檢察署昨（22）日依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。（資料照）

    苗栗地方檢察署昨（22）日依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。（資料照）

    1219北捷連續攻擊事件，震驚全國。苗栗地方檢察署昨（22）日依法務部、台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，遇重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員之檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形之擴散，維持社會秩序之穩定。

    苗栗地檢署表示，「防範恐怖攻擊應變小組」召集人為主任檢察官劉偉誠、執行秘書為檢察官楊岳都，成員另有檢察官陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹，專責偵辦重大恐嚇及危害公眾安全相關案件，納入苗栗縣警察局刑警大隊大隊長莊恒權、苗栗縣調查站組長黃宜婷、移民署苗栗縣專勤隊長李文達等成員，透過跨機關合作、資訊整合，全面預警、通報與即時應處機制，避免類似攻擊事件發生。

    苗栗地檢署檢察長林映姿於昨日召開之檢察官會議中指示，為即時應處防範恐怖攻擊，苗檢業已成立防範恐怖攻擊應變小組，若遇相關案件，應由小組成員專責檢察官從速、速查嚴辦，並實施相應之強制處分，以生嚇阻壓制作用，使社會秩序迅速穩定，維護民眾安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播