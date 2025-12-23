結合詐團假交易洗錢 警逮虛擬貨幣商11嫌、扣百萬現金

警方將周姓幣商移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

為防杜虛擬貨幣幣商替詐騙集團洗錢，警方持續查緝未依法登記的地下幣商，刑事局偵二大隊再度執行掃蕩，將何姓女子及周姓、高姓男子等3組人馬共11名嫌犯逮捕送辦，查出他們在網路違法提供虛擬貨幣買賣，實際是結合詐騙集團假交易或洗錢，當中還有非法幣商。

刑事局指出，近期透過網路巡邏，查出未經合法登記業者在臉書、Instagram、Threads及Line等各大社群平台，發布多則違法提供虛擬資產廣告，經專案小組蒐證報請檢方指揮偵辦，於10月8日至29日會同雙北市警方查緝，逮捕何等11名嫌犯，扣得現金137萬餘元、泰達幣18萬餘顆、汽車等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方調查，50歲柯女等人涉勾結詐團，先於社群平台張貼虛擬貨幣買賣廣告，待待被害人接洽後，再話術誘導進行投資詐騙，並派出車手面交取款，令其中1名周姓被害人損失943萬元，專案小組於10月8日前往新北深坑、三重一帶搜索，拘提柯女等6名車手及哥姓、蘇姓收水手，查扣80萬餘元及泰達幣18萬餘顆、汽車2部等證物。

另，35歲周男涉結合詐騙集團，於臉書違法刊登販售虛擬貨幣，待購買人面交完成後，再將現金上繳給詐團上游進行洗錢，令購買人日後無端成為涉案共犯，專案小組掌握事證後，於10月27日在北市松山區將其查緝到案，查扣不法所得12萬餘元。

此外，高姓男子於臉書違法張貼販售虛擬貨幣廣告，再由31歲陳姓男子與購買人面交，藉此賺取虛擬貨幣匯差，專案小組於10月29日前往北市松山區將2人逮捕，持扣45萬餘元證物。

警方說，犯嫌除了在網路違法公開提供虛擬貨幣買賣之外，亦有多組詐騙集團以虛擬貨幣買賣理由施行詐騙，集團透過「假線上交易」、「誘導民眾購買遊戲點數」或「要求客戶設定授權錢包」等手法施行詐騙，籲民眾切勿違法買賣虛擬貨幣，慎防假幣商詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣現金、虛擬貨幣等贓證物。（記者陸運鋒翻攝）

詐騙集團在網路張貼虛擬貨幣廣告。（記者陸運鋒翻攝）

