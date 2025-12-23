為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷隨機攻擊事件 基市教育處啟動校園安心關懷宣導、警加強巡邏

    2025/12/23 15:24 記者俞肇福／基隆報導
    12月19日在台北車站與捷運中山站爆發的重大事件，引發學生不安情緒，基隆市政府教育處已啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓。（圖為基隆市政府提供）

    上週五（19日）在台北車站與捷運中山站爆發的多人死傷事件，引發學生不安情緒，基隆市政府教育處已啟動校園安心關懷與安全宣導機制，協助學生心理安頓，維護校園學習秩序。同時，基隆市警察局加強校園周邊安全勤務，並由少年警察隊督導執行。

    教育處副處長楊永芬表示，為積極協助孩子們正向心理，已於22日由輔導諮商中心入校，在碇內國小辦理「安心入班宣導」示範教學，作為各校依實際需求推動相關關懷作為的參考。示範教學於第2節課針對六年級學生進行關懷引導，由輔導諮商中心專業人員與學校專任輔導教師共同執行，透過溫和引導協助學生穩定情緒。

    同時，警察局加強校園周邊安全勤務，並由少年警察隊督導執行。教育處亦提醒各校，以不渲染事件細節為原則，於適當時機宣導遇到危險時牢記「呼救、離開、求助」3步驟，提高警覺、遠離危險並即時求助。

    教育處並請學校持續關懷學生情緒狀況，留意學生行為與心理反應，對有焦慮或不安情形者適時關心與陪伴；如有進一步需求，請依規定通報以銜接專業輔導資源。同時加強校園巡查與門禁管理，發現異常即時通報，共同維護校園安全。

    12月19日在台北車站與捷運中山站爆發的重大事件，引發學生不安情緒，市府派出警力加強巡邏校園環境。（圖為基隆市政府提供）

