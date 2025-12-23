男逛百貨疑遭流浪漢拿衣架打 警鎖定特定對象追查

太平洋百貨內的視畫面只見疑似流浪漢的男子手上拿著一個提袋。（民眾提供）

一名男子在網路po文表示，昨天下午在台中市豐原太平洋百貨10樓看別人玩遊戲，突被一名流浪漢拿曬衣架從後方重擊他的腿，如果對方拿的是刀，腿筋就涼涼了，提醒民眾跨年人多，出門隨時提防怪人；豐原警分局頂街派出所表示，已主動聯繫當事人了解事發經過，並同步派員前往相關地點調閱周邊監視器畫面。目前已成功鎖定特定對象，正持續還原事實真相，全力追查涉案人身分，並將依法從嚴偵辦。

男子在Threads上po文表示，請大家出門真的要注意安全！指他在豐原太平洋百貨10樓看別人玩遊戲，突然就被流浪漢從後方打了，原本他以為是自己踢到什麼東西，結果發現對方拿的是曬衣架，強調對方如果拿的是刀，那他的腳筋就會在毫無預警的情況下被砍，估計也要涼涼了，因此呼籲大家出門隨時提防怪人，尤其是要跨年了，人多的地方要更注意安全！

太平洋百貨公司表示，當時獲報立即派保全到場，但未發現流浪漢的行蹤，事後調閱監視器畫面，只見有一名疑似流浪漢的男子提著一個袋子，並未見曬衣架。

豐原警分局頂街派出所網路巡邏發現該則貼文後，第一時間主動展開調查，但警方尚未接獲相關的報案紀錄，為釐清案情，主動聯繫男子了解事發經過，並調閱周邊監視器畫面，目前已成功鎖定特定對象，將全力追查涉案人身分，還原真相，依法從嚴偵辦。

頂街派出所所長張竣凱表示，警方對於任何不法行為，絕不寬貸，並呼籲市民朋友如發現各種不法，請在第一時間立即撥打110向警方報案，警方才能於最短時間內前往處理，才能有效打擊罪犯。

