    社會

    涉帶12歲女兒到日本賣淫 泰籍母親今被移民署遣送

    2025/12/23 15:36 記者王冠仁／台北報導
    移民署今天將泰籍女子遣送回國。（記者王冠仁翻攝）

    日本媒體日前報導，有1名12歲泰籍少女，疑似被母親帶到日本後惡意遺棄，被迫在1家非法「按摩店」從事性服務，日方查出其生母在台灣，通知我方移民署人員。對此，移民署清查發現，其29歲泰籍生母先前在台灣桃園因為賣淫被逮，被送至收容所收容，移民署在今天將她遣送出境。

    移民署指出，這名29歲泰籍女子，自今年9月以免簽方式入境台灣後，超過停留期限逾期居留，甚至還在桃園賣淫被警方查獲。她因違反社會秩序維護法以及逾期居留，被送往移民署收容所收容。

    先前日媒報導，今年6月下旬時，這名泰國女子帶著12歲女兒，持15天短期簽證到日本，到東京就涉嫌遺棄女兒，之後女兒落入東京都文京區湯島1家非法「按摩店」，不僅被軟禁，還在接下來的40天，被強迫為70名男性顧客提供性服務，直到9月女兒才趁隙逃出。日本警方事後查出其生母在台灣，輾轉通知我方。

    據悉，泰籍女子聲稱，她並沒有將女兒遺棄在日本，是她女兒自己想留在日本，並否認將女兒帶去賣淫。

    移民署說，這名泰籍女子在收容期間，經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜後，移民署在今天依入出國及移民法規定，遣送她回去泰國。

    熱門推播