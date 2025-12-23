北捷、中山商圈隨機殺人案 蔣萬安要求找動機、評估AI偵測異常行為

蔣萬安今上午主持市政會議。（北市府提供）

捷運台北車站、中山商圈12月19日發生隨機殺人案釀4死，台北市長蔣萬安今（23日）主持市政會議，會中並做出多項裁示，也要求警局務必掘地三尺，釐清犯嫌人際往來、資金來源，找出犯案動機及脈絡；此外，北捷、資訊局評估，納入AI異常行為辨識系統，有激烈肢體動作、持械等，可即時警報。

蔣萬安表示，此時需要的是正確資訊以及自我保護意識，而非惡意散播造成對立恐懼的假消息；對於網路恐嚇貼文、不實謠言，相關單位務必迅速偵辦、避免模仿效應。

這起事件在市民心中留下陰影，民間許多臆測必然加深恐慌，警局要盡快查出犯案動機，且嫌犯從下午一連串縱火等，明顯有縝密計畫犯案，這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與類似生存遊戲等訓練活動，都是持續偵辦的重點，掘地三尺，要找出犯案的動機以及脈絡，並清楚說明。

捷運發生暴力事件是要正視的問題，跨年到農曆年前期間，市警局要向警政署爭取足夠保警支援人力，增加捷運站見警率；長期而言，請警察局協調捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，或請資訊局協助與警察局監視器的介接，以利各類案件偵辦，強化調閱的效能；消防局未來面對捷運站內事故，警覺意識要提高，視為重大危害事件來應對，因為這裡人潮眾多；各局處一週內提出具體策進SOP作為。

此外，北捷應儘速規劃在各站區內的適當位置，設置緊急求助鈴，特別是在屬於較為偏遠角落或是並非人潮匯聚會通行的地方，求助鈴必須與中控室連線，以快速掌握；也透過現有科技基礎，在各人潮密集熱點，導入AI異常行為辨識系統，這個部分要請捷運公司及資訊局來評估研議，如偵測激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠，即時觸發警報，將現有事後調閱轉變為事前預警。

蔣萬安也特別提醒，在數萬人大型活動中，最擔心突發事件引發踩踏混亂，如果有人惡意大喊誤報有人拿刀、攻擊等，不論動機為何都可能發生嚴重事故，要請觀傳局、警察局等單位密切合作。

蔣萬安也指示各機關主管、各項市民服務場館如校園、區公所、為民服務櫃檯、體育、藝文場館、公有停車場、捷運商場、市場等，這些機關務必在年底前完成各項監視器、安全設備、包括撒水、逃生指示、廣播的全面清查，也要規劃進行一次引導疏散模擬。

蔣萬安提到，這次事件之後，必須加強市民自我保護以及應變的意識，應以這一次的事件作為重要的警訊，並且做好事前的預防，請警察局、消防局、衛生局、教育局等相關單位儘速研擬計畫型無差別攻擊事件的全民應變指引，並請民政、教育、產業、捷運公司等單位透過鄰里系統、學校以及各種與民眾接觸的場合進行宣導，加強市民自我保護以及應變意識。

