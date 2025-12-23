基隆東岸停車場爭議 大日訴請確認優先定約權二審仍敗訴

基隆東岸停車場爭議官司有續集，原營運商大日公司訴請確認優先定約權，高院維持一審判決，仍判大日公司敗訴。可上訴。（資料照）

基隆東岸停車場產權爭議官司延燒，原簽約經營廠商大日開發公司主張營運績效良好，市府卻違反契約未優先續約，提起民事訴訟，請求「確認優先定約權存在」訴訟，高等法院維持一審判決，認定市府審查後通知不予優先續約，並無違法情事，應尊重市府裁量結果，仍判大日公司敗訴，可上訴。

大日公司主張，2015年12月31日與基隆市政府簽立「『基隆市東岸立體停車場營運移轉案』契約」，約定市府將東岸立體停車場、附屬事業商場及其設備設施系統等資產委託大日營運；後來，大日申請優先定約，並於2020年12月31日簽約，將委託營運資產略作調整，營運期間自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

請繼續往下閱讀...

大日認為，該公司營運績效評分符合良好標準，遂於2023年7月28日向基隆市府提出「優先定約」的申請，遭市府以公司提出的資產總檢查書件未包含附屬商場的資產清冊、且未提出資產現況檢查結果，近3年財務狀況資料僅有片面數字但無相關佐證資料、就商場增建的2至4樓建物未完成第一次登記為由，通知申請優先定約審查結果未通過。

大日主張，公司已補正提出資產點交財產清冊，且審查優先定約資格時不須納入商場內各商家的財務狀況，又將商場增建物辦竣第一次登記並非公司的義務，市府以無關的因素恣意拒絕公司行使優先定約權，屬不當處分，故訴請確認對市府請求契約優先定約權存在。

基隆地院審理認為，基市府以大日公司未依基市府要求補正提出相關資料，且未將商場登記為基市府所有為由，未准許大日公司優先定約申請，並無不當，判決駁回。

大日公司不服上訴，高等法院認定一審判決短違誤，今仍判大日敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法