為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆東岸停車場爭議 大日訴請確認優先定約權二審仍敗訴

    2025/12/23 14:33 記者楊國文／台北報導
    基隆東岸停車場爭議官司有續集，原營運商大日公司訴請確認優先定約權，高院維持一審判決，仍判大日公司敗訴。可上訴。（資料照）

    基隆東岸停車場爭議官司有續集，原營運商大日公司訴請確認優先定約權，高院維持一審判決，仍判大日公司敗訴。可上訴。（資料照）

    基隆東岸停車場產權爭議官司延燒，原簽約經營廠商大日開發公司主張營運績效良好，市府卻違反契約未優先續約，提起民事訴訟，請求「確認優先定約權存在」訴訟，高等法院維持一審判決，認定市府審查後通知不予優先續約，並無違法情事，應尊重市府裁量結果，仍判大日公司敗訴，可上訴。

    大日公司主張，2015年12月31日與基隆市政府簽立「『基隆市東岸立體停車場營運移轉案』契約」，約定市府將東岸立體停車場、附屬事業商場及其設備設施系統等資產委託大日營運；後來，大日申請優先定約，並於2020年12月31日簽約，將委託營運資產略作調整，營運期間自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

    大日認為，該公司營運績效評分符合良好標準，遂於2023年7月28日向基隆市府提出「優先定約」的申請，遭市府以公司提出的資產總檢查書件未包含附屬商場的資產清冊、且未提出資產現況檢查結果，近3年財務狀況資料僅有片面數字但無相關佐證資料、就商場增建的2至4樓建物未完成第一次登記為由，通知申請優先定約審查結果未通過。

    大日主張，公司已補正提出資產點交財產清冊，且審查優先定約資格時不須納入商場內各商家的財務狀況，又將商場增建物辦竣第一次登記並非公司的義務，市府以無關的因素恣意拒絕公司行使優先定約權，屬不當處分，故訴請確認對市府請求契約優先定約權存在。

    基隆地院審理認為，基市府以大日公司未依基市府要求補正提出相關資料，且未將商場登記為基市府所有為由，未准許大日公司優先定約申請，並無不當，判決駁回。

    大日公司不服上訴，高等法院認定一審判決短違誤，今仍判大日敗訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播