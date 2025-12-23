前調查官郭詩晃助潤寅案「放水」 判刑12年今發監執行

前調查官郭詩晃。（資料照）

檢調6年前偵辦潤寅集團向12家銀行詐貸逾472億元時，意外查出調查局台北市調處前調查專員郭詩晃，於先前承辦潤寅案時，涉收賄500萬元後「吃案」簽報結案，依貪污治罪條例等罪起訴；一、二審法院均依違背職務收賄罪判他12年徒刑，最高法院於今年11月間駁回上訴定讞，台北地檢署今通知郭詩晃到案發監執行。

檢調調查，2009年有富集團有意在郭母住處附近舉辦都更，郭因此結識有富董事長洪村騫、開發部經理李世仁。洪也是潤寅集團金主，借款給潤寅收取高額利息；2016年8月間，調查局將潤寅案交由郭承辦，王音之擔心詐貸犯行曝光，透過洪找上郭，希望能全身而退，洪同意協助。

洪村騫指示李世仁安排跟郭詩晃見面，洪把幫王音之先代墊的500萬元現金裝在水果盒內，赴郭家交給郭，郭收下後，加碼向洪提出協助他升等的要求；2019年1月，郭向李洩密稱「案件將調查終結」5天後，郭真的將潤寅案卷證以查無不法為由「列參」不予查辦，李得知此訊息後，轉告王音之「王董：您的案件已經簽送出結案」。

台北地檢署將認罪的行賄者洪、李2人處分緩起訴；王音之坦承共同行賄，並轉為污點證人，檢方依共犯違背職務行收賄罪起訴郭員與王女，建請法官依證人保護法減輕或免除王女刑期。

台北地院一審判郭12年有期徒刑、褫奪公權6年，王音之坦承犯行，判刑4月、褫奪公權2年。王音之未上訴，郭詩晃上訴，檢方也針對郭上訴，高等法院維持原判決，經再上訴，最高法院駁回，全案確定。

