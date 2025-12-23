為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市公布北捷攻擊事件補償、保險、撫卹 3死者家屬可申請180萬

    2025/12/23 14:18 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市發生1219無差別攻擊事件，台北市法務局今（23）公布相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，也強調將會全力協助受害者與其家屬。（記者蔡愷恆攝）

    台北市發生1219無差別攻擊事件，台北市法務局今（23）公布相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，也強調將會全力協助受害者與其家屬。（記者蔡愷恆攝）

    台北市發生1219北捷無差別攻擊事件，台北市法務局今（23）日公布相關補償、保險、撫卹及慰問金資訊，也強調將會全力協助受害者與其家屬。另外，社會局補充，即日起市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓民眾捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。

    法務局說明，針對1219案3位亡者家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金；現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得之相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，台北大眾捷運股份有限公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》理賠程序。

    法務局長連堂凱指出，除上述補償外，針對挺身守護市民的余先生，市府將另依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元之喪葬補助金。在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。

    台北市法務局整理1219事件補償、保險、撫卹、慰問金資訊。（台北市法務局提供）

    台北市法務局整理1219事件補償、保險、撫卹、慰問金資訊。（台北市法務局提供）

