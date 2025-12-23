高雄時代大道路面塌陷騎士摔車 市府將釐清原因、今天恢復路平

水利局加強時代大道路面塌陷處交通維持措施。（市府提供）

高雄市前鎮區時代大道進行污水用戶接管工程，一名蘇姓男子日前騎車行經遇路面塌陷摔車，導致身體多處受傷，送醫縫了12針保命；水利局表達關切與歉意，經查為污水工程推進坑旁路面下陷，將釐清事故原因，若施工疏失追究責任，今天恢復道路平整。

水利局於前鎮區時代大道辦理污水用戶接管工程，一名蘇姓男子（23歲）昨天下午騎機車行經時摔車，導致手、腳、頭、臉部等處受傷，所幸送醫治療後無生命危險，警方實施酒測確認無酒精反應，初步研判肇事原因為未注意車前狀況，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步分析。

蘇男友人於網路PO文稱蘇男因路面塌陷導致摔車縫了12針，質疑工程設計缺陷，幸好蘇男是正常車速騎車，也有佩戴安全帽，萬一高速騎車造成傷害，後果令人不敢想像。

水利局表示，經查為污水工程推進坑旁路面出現下陷情形，現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐。

水利局也責請施工單位立即處理，現正開蓋檢視坑內狀況，並進行必要開挖與修復，預計今天下班前改善完成，恢復道路平整。

對於事件造成民眾受傷，水利局表達關切與歉意，後續將釐清事故原因，如有施工疏失，將依規定追究責任，以確保用路安全。

水利局查出污水工程推進坑旁路面下陷，將於今天恢復道路平整。（市府提供）

