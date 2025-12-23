北捷連續攻擊》議員指控捷警隊排班有空窗期 捷警隊長坦言警力有限

捷運警察隊長廖洛育今天出面回應。（記者王冠仁翻攝）

張文犯下1219北捷隨機殺人案，震驚社會。台北市議員游淑惠昨發文指控，案發當時站內沒有捷運警察，排班甚至出現1小時空窗期，指控捷警若及早到場，或許能夠阻止憾事。對此，捷運警察隊長廖洛育今天回應，他坦言捷警隊確實警力不足，但他身為隊長會負起相關責任，希望外界不要苛責基層同仁。

廖洛育說，捷警隊員使用的無線電有2種，1種是捷運公司無線電，另1種則是警用無線電。考量到有些捷運站體在地面下，以及列車於軌道、地下空間行駛，可能出現通訊死角，為確保通話順暢，同仁平時執勤是使用捷運公司無線電。同仁執勤時也有攜帶警用無線電，當接獲案件通報時，都能進行轉報。

雖然警用無線電是美規系統，捷運公司無線電是歐規，整合上有一定難度。但此案發生時，同仁透過轉報方式，讓警察局、轄區分局以及北捷公司在第一時間接獲通知，因此在通報聯繫上沒有問題。至於若案件與鐵路警察局或其他單位有關，同仁也會使用警用電話來聯繫。

廖指出，捷運警察隊目前負責的範圍包含雙北地區共117個捷運站，配置警力為203人，其中外勤同仁有168人。由於每天捷運系統的進出人流高達200萬以上，警方無法預判案件會在何時、何地或何處發生，捷警隊只能以交錯編排勤務的方式執勤，待案件發生後，同仁能以最快速度趕赴現場。

廖坦言，會持續精進跟檢討，目前捷警隊警力確實有限，而且隊上同仁年齡偏大，多數將近屆齡，在勤務上確實相當辛勞。若外界有任何指責或要求，他身為捷運警察隊隊長，會負起相關行政懲處及必要責任，不會逃避、勇於承擔，但請外界不要苛責捷警隊同仁，他們都已經非常辛苦。

