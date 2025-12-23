新竹地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」 專責即時應變

新竹地檢署成立防範恐怖攻擊應變的專責小組，今天上午邀集轄內縣、市警察機關及相關治安單位召開聯繫會議。（圖由新竹地檢署提供）

為防範重大治安事件可能引發的模仿效應，確保應變作為統一、迅速有效，新竹地檢署在高等檢察署的指示下成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，將即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

新竹地檢署代理檢察長姜貴昌指派重大刑案專組主任檢察官洪松標成立防範恐怖攻擊應變的專責小組，今天上午10點在6樓會議室主持會議，邀集轄內縣、市警察機關及相關治安單位召開聯繫會議，針對轄內群眾出入較為頻繁之高鐵車站、百貨商場等重要公共場所進行治安風險評估與因應討論，強化巡邏密度與檢警聯防機制，全面提升預警與即時應變能力，以維護轄區治安穩定與市民安全。

姜貴昌會中強調，對於任何涉及恐嚇、暴力、公共危險或足以影響社會秩序的不法行為，均將秉持「預防優先、即時介入、依法嚴辦」原則，專責檢察官應指揮警方即時查察、迅速處置，並加強重點場站、人潮聚集場所及重要公共設施的安全維護，務求將風險阻絕於事前，以確保市民生活與通行秩序穩定。

新竹地檢署呼籲，市民日常生活中如發現可疑人、事、物或任何足以危害公共安全的情形，請即通報警方或相關單位，共同發揮社會防護網功能。該署將持續與警政及各相關單位密切合作，強化聯防機制，守護城市安全。

