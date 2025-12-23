為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台64線追撞車禍 後車駕駛受困昏迷送醫

    2025/12/23 13:18 記者吳仁捷／新北報導
    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線東向五股路段，今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車車禍，造成後車車頭全毀，一名駕駛受困車內，警方到場嚴重夾困，後車駕駛昏迷失去意識，消防破壞車體後救出，緊急送醫仍無意識，至於車禍原因，仍待調查釐清。

    蘆洲警分局今天上午11時許獲報，八里區台64線上東行6K處發生車禍，現場為31歲羅姓男子駕駛大貨車，遭後方57歲陳姓男子駕駛的貨車從後追撞，發生交通事故。

    警方對大貨車羅姓駕駛酒測，沒有酒精反應，後方的陳姓貨車駕駛現場昏迷無意識，現場急救中，詳細肇事原因仍待後續釐清。

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。圖為消防員破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。圖為消防員破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。圖為消防員破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

    台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。圖為消防員破門救人。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播