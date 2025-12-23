台64線追撞車禍 後車駕駛受困昏迷送醫

台64線五股路段今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車，陳姓貨車駕駛昏迷送醫，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

台64線東向五股路段，今天上午驚傳一輛貨車猛撞前方大貨車車禍，造成後車車頭全毀，一名駕駛受困車內，警方到場嚴重夾困，後車駕駛昏迷失去意識，消防破壞車體後救出，緊急送醫仍無意識，至於車禍原因，仍待調查釐清。

蘆洲警分局今天上午11時許獲報，八里區台64線上東行6K處發生車禍，現場為31歲羅姓男子駕駛大貨車，遭後方57歲陳姓男子駕駛的貨車從後追撞，發生交通事故。

警方對大貨車羅姓駕駛酒測，沒有酒精反應，後方的陳姓貨車駕駛現場昏迷無意識，現場急救中，詳細肇事原因仍待後續釐清。

