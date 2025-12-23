國中生割頸案》被害人父母發表「不自殺聲明」 憂心兇手假釋出獄報復

高院今宣判新北國中生遭割頸命案，判被告郭姓少年、林姓少女各12年、11年，被害人父（左一）、母（右二）不滿，庭後受訪激動落淚稱「無法接受爸判決」、「別人的囝仔死不完」、「少事法是惡法」，現實是加害人受司法層層保護、且獲輕判，被害家屬卻活在恐懼中。（記者楊國文攝）

林姓女國中生前年12月與同校楊姓男學生起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面毆打楊生，郭持彈簧刀刺殺楊生，林女在旁還助勢說「給他死」，郭生竟持彈簧刀將楊生割頸身亡，新北地院少年法庭依殺人罪判郭9年、林女8年，上訴後，楊生父母請求重判郭生2人各30年徒刑，高等法院今改判郭12年、林女11年徒刑，可上訴。庭後，楊生父母激動落淚，直呼「無法接受此判決」、「別人的囝仔死不完（台語）」，楊爸爸突然全身癱軟被攙扶離開高院。

高院合議庭今天上午9時30分以閉門宣判，因郭生、林女放棄出庭聆判，只對楊爸爸、楊媽媽宣判主文。楊爸爸、楊媽媽獲悉後，當庭對合議庭3法官大叫「我兒子被殺死了，為什麼判這麼輕」、「不要講一些空話」，並傳來哭泣聲，連在法庭外都聽得一清二楚。庭訊結束，楊爸爸、楊媽媽均流淚步出法庭。

楊爸爸、楊媽媽在新北市議員石一佑的陪同下，在高院外接受媒體採訪。楊爸爸紅著眼眶說「我沒辦法接受這個判決」，少年犯適用的少年事件處理法原本應該是保護少年，他們（指一、二審法官）卻一直用少事法將我們打悶棍，叫我們不要出聲，請問「我們受害人該怎麼辦？」，說完著一陣哽咽並落淚。

楊爸爸稍微平復心情後表示，郭生、林姓少女2人大搖大擺進入法庭，根本未向他們道歉，還是經他們出聲要求才道歉，「這就是加害人郭生2人的態度」，他激動稱「少事法都是在保護這些人」，結果我們被害人都未受到保護，批評「少事法是惡法」。

楊媽媽聲音顫抖說，她的一個活生生的小孩，在學校被殺害，法院竟說犯罪推給修復式司法，「這是要修復我們什麼？」孩子的命都沒了，加害人還在法庭上羞辱家屬，有天良嗎？

稍早，楊爸爸、楊媽媽發表8點聲明表示，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，因此要發表「絕望中的不自殺聲明！」強調他和家人不會自殺，突顯出整個制度讓被害家屬和證人，每天活在恐懼中，加害者卻受到司法保護。

聲明也指出，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓兇手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」，心想，「我們請求重判楊生、林女各30年徒刑，加害人出獄不要來報復我們，就已經是萬幸了」。

聲明認為「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」，目前民事方面判賠938萬元，但對方沒財產，無法強制執行，只是一張債權憑證而已，而刑事部分對加害者寬容，制度似乎告訴被害家屬：「你們只能認命」。

聲明也提出5點訴求，請社會與立法、司法機關正面回應，包括：保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復；重大殺人案件不適用少事法；修法後保障被害家屬訴訟參與權；面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味做濫好人；殺人就要有死刑，殺人償命是天經地義，完全沒有模糊空間。

高院判決指出，檢方上訴指一審量刑過輕，為有理由，郭生、林女上訴指一審判刑過重，為無理由。應考量相關事由，經分階段綜合考量被告2名少年所涉犯行、及基於促進其健全自我成長及重返社會所應考量的相關事由，並斟酌檢察官、被害人家屬、被告2人、辯護人意見，及少年刑事司法以少年健全發展為核心的制度目的，判郭生12年、林女11年徒刑，可上訴。

前年12月25日聖誕節午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生「打他」，期間還嗆前來制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

郭生先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，隔日晚間不治；案發後，新北地院少年法庭裁定將乾兄妹2人收容於台北少年觀護所，檢方去年5月依殺人罪嫌將2人起訴。

高院宣判國中割頸案後，被害人父（右二）、母（左二）無法接受判決結果，一度全身癱軟，在市議員石一佑陪同下離開高院。（記者楊國文攝）

