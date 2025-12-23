獨家》不是律師拖延戰！「幣想案」檢方上千證人「圍城」攻防揭密

常年偵辦詐欺案件的檢警分析，檢察官一方面之所以採取海量舉證，猜測也與幣想案發時正值監理制度轉型期有關。當時金管會剛推行虛擬資產服務提供商登記制度，如同業者的「特許執照」，沒拿到執照就不能經營。（資料照）

全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」（CoinW）涉嫌勾結詐團洗錢逾23億元，目前由士林地方法院審理。由於本案聲請1601名證人，外界近期一度誤解為辯護律師採取「人海戰術」意圖拖延程序；但本報調查，其實是檢察官主動出招，目的是因應辯方「焦土戰」，先發動「圍城策略」，防堵被告施啟仁恐利用法律空窗期所主張的毫不知情免責辯詞。

司法界人士認為，被告律師團主張逾千名被害人的警詢筆錄不具證據能力，等同全面否定檢警既有證據，訴訟策略可謂「焦土戰」。由於警詢階段依法無法具結，相關筆錄在地檢署及法院審理中原則上僅具參考性；面對辯方強勢進逼，檢察官祭出「圍城策略」，要求被害人逐一到庭，亦可能出於訴訟策略考量，包括透過程序攻防拖延審理，或藉由爭議證據能力，排除對己方不利的警詢內容。

資深主任檢察官對此點出，依「傳聞法則」，審判中被告以外的人所作陳述原則上不具證據能力，除非涉及特別可信的事實，才可能被法官採信。換言之，若檢方希望警詢內容被認定具證據能力，就必須提出額外證明，確保其特別可信性。

常年偵辦詐欺案件的檢警分析，檢察官一方面之所以採取海量舉證，猜測也與幣想案發時正值監理制度轉型期有關。當時金管會剛推行「VASP 登記制」（虛擬資產服務提供商登記制度），這如同虛擬貨幣業者的「特許執照」，沒拿到執照就不能經營。

不過，當制度「換牌」的過程中，存在一段過渡條款，讓許多業者即便尚未獲得正式登記，仍能一邊申請、一邊營業。這段法律空窗期淪為被告的避風港，讓他們可以辯稱當時還在申請執照，主觀上認為自己是合法營運的中立平台，對詐騙金流毫不知情；因此檢方意識到，若僅限於行政違規，恐難定罪。

所謂圍城策略，即為利用量變產生質變。辯方也主張，多數被害人在遭詐後才前往幣想購買泰達幣，是否構成確定故意、不確定故意，應以客觀情狀為判斷標準，並要求檢方提出相關舉證。因此，檢方點名逾千名證人，目標是攻破被告「不知道平台被拿來詐騙」的說法；若僅零星1、2 位被害人，被告仍能試圖解釋為個案，但當檢方找來720名被害人，每個人都描述相同的受騙模式、相同的平台漏洞時，這就構成了一座「證據圍城」。

檢方進而要向法官論證，當漏洞如此巨大且重複發生，經營者不可能沒看見。法律上，不確定故意，即為儘管並未直接參與詐騙，但卻仍知且放任發生，則可鎖定洗錢罪責。

面對這份史詩級名單，承審法官陳孟皇日前審酌後裁定並准許720名被害人到庭。法界認為，陳孟皇過去曾任士林地檢署檢察官，本身熟稔審理實務，此次僅裁准檢方所聲請的一半證人，顯示並非全盤接受，避開了無限拉長的程序。

