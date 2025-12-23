為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    辦貸款遇詐團！彰化男交帳戶2月吸金2538萬 下場曝光

    2025/12/23 12:46 記者顏宏駿／彰化報導
    李男便將商行的金融帳戶交給詐欺集團，短短2月，被12名詐騙受害者匯入2538萬元，隨即被領光。示意圖。（資料照）

    李男便將商行的金融帳戶交給詐欺集團，短短2月，被12名詐騙受害者匯入2538萬元，隨即被領光。示意圖。（資料照）

    彰化縣李男成立商行，欲辦理貸款，結果遇到詐騙集團，對他謊稱「帳戶可以做漂亮一點」，李男便將商行的金融帳戶交給詐欺集團，短短2個月，被12名詐騙受害者匯入2538萬元，該案經彰化地院審理，並掩飾犯罪所得。台灣彰化地方法院近日審結此案，認定李男提供帳戶作為犯罪工具，為詐欺、洗錢的幫助犯，判處有期徒刑7月徒刑，併科罰金6萬元。民事部分李男難逃被害人2538萬元的求償。

    判決書指出，李男於2023年6、7月間成立「大法興業行」、「大凱興業行」，並於銀行開立帳戶，不久遇到「林先生」、「阿華」等人，對方表示，可以幫他把公司的金流做得「漂亮一點」，以利貸款，對方還說，可以幫忙代辦青年創業貸款，他因此交付公司資料、大小章及存摺交給對方。

    判決書說，李男的公司帳戶於7月20日就被1名管姓詐騙被害人匯入340萬元，隔天再被3名被害人匯入940萬元。截至9月18日為止，總共有12名被害人，匯入2538萬元至李男的公司帳戶，隨即被提領一空。

    法官表示，被告辯稱不認識「林先生」、「阿華」等人，卻又稱對方可以幫他把公司金流做得更漂亮，但此並無對話紀錄或通訊截圖佐證。金融帳戶關乎個人信用，若有他人蒐集金融帳戶，當就其合法使用存疑，被告為成年人，具有相當的社會智識及經歷，其所辯不足採信，被告因幫助洗錢、詐欺犯行明確，處有期徒刑7月，併科罰金6萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播