為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東縣府僱員傳收費代辦業務 「球員兼裁判」6萬交保

    2025/12/23 12:53 記者劉人瑋／台東報導
    台東地檢署。（資料照）

    台東地檢署。（資料照）

    台東縣府遭檢方搜索，觀光管理科一名僱員，遭檢舉利用職務之便，代辦民宿登記證，檢方進到縣府搜索並將其帶回偵訊後聲押，雖他在偵訊時稱「只代收縣府規費」未額外收取費用，但傳出他在面對羈押庭時坦承犯行，後法院諭知6萬元交保。

    檢方上週進入交觀處時，還被當成「洽公民眾」，想不到接下來卻是出示搜索票，將這名僱員及其資料帶走。

    縣府表示，該同仁在之後即有友人代為辦理請假手續，因他手機也被扣押，縣府也無法聯絡上、無法得知情形，目前僅了解其因協助友人辦理民宿登記卻遭不明人士檢舉。

    縣府表示，一般民宿登記最快需要一個月以上，但因地目不同又會同其他部門進行查核，包括其建照、消防安全設備等。事實上，縣府雖然簡單的說「辦理並不難，東西備齊就好」，但種類繁多、注意事項不少，少了「老鳥指點」，有民眾辦了數年，證件還辦不下來。

    而被帶走的僱員又因在其中服務8年左右，已熟稔相關事宜。但究竟是否真以此圖利，檢方表示，目前發現其經手「代辦」已有2年，目前正在清查其中是否真有不法所得及數目。

    交觀處表示，該同仁受理申請後，會會同其他單位現勘，但轄區都會輪調，也不一定自己受理的案件就一定是自己現勘，強調承辦的公平性。但其經手並順利核發證照數量仍待了解。

    另，傳出該僱員在偵訊時供稱，自己在幫親友辦理時，經手的費用都是縣府本該收取的規費，自己未在其中上下其手或額外收費，但在面對羈押庭時坦承犯行，法官喻知以6萬元交保。法院目前尚未就此回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播