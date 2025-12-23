台東縣府僱員傳收費代辦業務 「球員兼裁判」6萬交保

台東地檢署。（資料照）

台東縣府遭檢方搜索，觀光管理科一名僱員，遭檢舉利用職務之便，代辦民宿登記證，檢方進到縣府搜索並將其帶回偵訊後聲押，雖他在偵訊時稱「只代收縣府規費」未額外收取費用，但傳出他在面對羈押庭時坦承犯行，後法院諭知6萬元交保。

檢方上週進入交觀處時，還被當成「洽公民眾」，想不到接下來卻是出示搜索票，將這名僱員及其資料帶走。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，該同仁在之後即有友人代為辦理請假手續，因他手機也被扣押，縣府也無法聯絡上、無法得知情形，目前僅了解其因協助友人辦理民宿登記卻遭不明人士檢舉。

縣府表示，一般民宿登記最快需要一個月以上，但因地目不同又會同其他部門進行查核，包括其建照、消防安全設備等。事實上，縣府雖然簡單的說「辦理並不難，東西備齊就好」，但種類繁多、注意事項不少，少了「老鳥指點」，有民眾辦了數年，證件還辦不下來。

而被帶走的僱員又因在其中服務8年左右，已熟稔相關事宜。但究竟是否真以此圖利，檢方表示，目前發現其經手「代辦」已有2年，目前正在清查其中是否真有不法所得及數目。

交觀處表示，該同仁受理申請後，會會同其他單位現勘，但轄區都會輪調，也不一定自己受理的案件就一定是自己現勘，強調承辦的公平性。但其經手並順利核發證照數量仍待了解。

另，傳出該僱員在偵訊時供稱，自己在幫親友辦理時，經手的費用都是縣府本該收取的規費，自己未在其中上下其手或額外收費，但在面對羈押庭時坦承犯行，法官喻知以6萬元交保。法院目前尚未就此回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法