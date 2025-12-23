為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    養生館暗營色情三度被查 新北公安小組斷水斷電

    2025/12/23 12:32 記者吳仁捷／新北報導
    新北市蘆洲一間養生館違法經營，公安小組三度開罰未改善，今天強制斷水斷電，展現公權力。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲一間養生館三年來被三度查獲暗營色情，警方提報新北市政府公安稽查小組稽查，發現店家未依法申請變更建物用途及辦理公安申報，仍暗藏春色，公安小組七月裁罰、要求限改，今天到場突襲，發現仍未改善，當場斷水斷電，杜絕非法性交易衍生犯罪。

    新北市警察局2023年至2025年三年間，3度查獲蘆洲區中山一路某養生會館暗營色情服務，提報新北市公共安全稽查小組稽查，發現該店家未經申請變更建物用途，經營養生館、暗營色情，也未依規定辦理公共安全申報。

    市政府最近一次於今年7月3日依規定實施裁罰並限期改善，該店家依然違規營業；公安小組評估後，今天由消防局、警察局、經發局、工務局等機關再次到場實施聯合稽查，確認仍未改善，認定該址危害風俗及治安甚鉅，當場斷水斷電，展現公權力。

    警方表示，非法性交易服務場所乃治安毒瘤，不僅危害社會風俗及治安風氣，更易滋生疾病傳染、詐欺犯罪等公共問題；警方持續針對轄內可疑養生館加強巡查及掃蕩，會同公安小組剷除不法場所藏身空間，維護社會秩序。

