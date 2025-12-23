為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    粉專版主合成14司法官濺血照認罪求緩刑 檢方：不應任由網友毀滅性攻擊

    2025/12/23 12:50 記者張文川／台北報導
    林惠珠（右）今天改口全盤認罪。（記者張文川攝）

    林惠珠（右）今天改口全盤認罪。（記者張文川攝）

    臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯，今年7月2日將偵查、審理京華城案的11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成為血跡照，張貼在該粉專上，女粉絲林惠珠則轉傳該圖至社群平台Threads，並加註「命債命還」恐嚇字眼；台北地院今再次開庭審理，兩人一改先前只認部分犯行的態度，改口全盤認罪，盼能獲判緩刑，檢方認為犯罪手法惡劣，將司法官血照上網任由網友毀滅性攻擊，情節重大，應予譴責，建請依法量刑。全案辯結，明年1月13日上午10時宣判。

    2人到案後曾被收押2個月，起訴移審後才獲停押但限制住居。檢方依恐嚇危害安全、違反個人資料保護法罪起訴2人，另依煽惑他人犯罪起訴林女。北院9月開庭時戴男否認有恐嚇犯意，林女認罪但認為未造成個資法危害。

    今日2人開庭皆改口全盤認罪，不再爭執犯行、犯意與罪名，戴瑞甯最後陳述時說，他合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對台北市前副市長彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案的悲劇，並非真要加害檢察官和法官，他知道行為不對，願接受法律處罰，也向被害的司法官們道歉。

    戴瑞甯說，他的行為也造成家人麻煩，他和妻子、家人都被網友肉搜，妻子在他被收押期間獨自照顧不到2歲的女兒，還四處奔走負起家計重擔，他已深切反省，不應以激烈言抒發個人意見，他要向被害人、社會大眾及家人道歉。

    林惠珠也坦認全部犯行，很抱歉造成被害檢察官的困擾，為一時情緒而轉發貼文，收押2個月期間讓她反省很多，不應該發表過激言論，這不是法治社會應有的行為，對社會造成紛擾她感到很抱歉。

    蒞庭檢察官指出，戴男的犯罪手法是先在網路搜索血跡噴濺圖樣以及檢察官照片，再予合成，上傳至網路任由網友對檢察官公審、毀滅式攻擊，圖片已廣傳於網路上，對當事人造成持續性的恐懼，危害程度不言可喻，試想若是自己家人、親人遭到公開血照並貼上網公審，會是多大的困擾，台灣是民主自由國家，言論自由應受尊重，但尺度必須要建立在法治的前提上，請合議庭依法審酌量刑。

    戴的律師表示，戴男手法確屬不當，引發被害人恐懼與不適，但戴男動機是出於評論司法，對檢察官沒有私人恩怨或惡意，量刑應公平對待，不應依身分而重判或輕縱，戴男做法並未造成毀滅性的人身傷害，且是初犯、沒有前科，已深感悔悟，已深知警惕，不會再犯，請求判處6月以下或予緩刑。

    林女律師說，林女深知自己行為不對，目前僅有一名檢察官表示不願原諒，她願再次向被害檢察官道歉，她虛心謙卑接受處罰，並盡力彌補造成的傷害，希望法官給她緩刑的機會，也願遵守緩刑的附帶條件。全案今日辯結，合議庭定明年1月13日上午10時宣判。

    戴瑞甯今到台北地院開庭，改口全盤認罪。（記者張文川攝）

    戴瑞甯今到台北地院開庭，改口全盤認罪。（記者張文川攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播