    前台中市議長張宏年死因不明今解剖 張彥彤：爸爸終於解脫了

    2025/12/23 12:24 記者陳建志／台中報導
    前台中市議長張宏年本月16日過世，因檢察官認為死因不明，今天排定進行解剖，在採集相關檢體後將送法醫研究室進行解剖鑑定，釐清死因。（記者陳建志攝）

    前台中市議長張宏年，本月16日清晨在家中被家屬發現於睡夢中辭世，享年73歲，因張宏年近年遭遇盛唐中醫鉛中毒事件後，健康狀況走下坡，目前官司還在訴訟中，台中地檢署檢察官當天相驗後，認定死因不明，排定今天上午進行解剖，張宏年擔任議員的兒子張彥彤和姊姊到場陪同，兩人神情哀戚，張彥彤感謝外界關心，表示爸爸終於解脫了，其他則不願多說。

    前台中市議長張宏年，16日當天清晨5點左右，擔任議員的兒子張彥彤要叫他時，發現他沒有回應，進一步檢視發現沒有呼吸心跳，已經過世後向警方報案。

    因2020年7月爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，張宏年與兒子、現任議員張彥彤等家人吃了含有鉛的中藥，張宏年鉛中毒後身體一直未好轉，當天相驗後檢察官認為死因不明，加上還有官司在訴訟，經與家屬討論後決定進行解剖釐清。

    台中地檢署檢察官今早進行解剖，包括張宏年的兒子張彥彤和女兒都到場，兩人神情哀戚，女兒更是不捨不斷哭泣落淚，張彥彤表示，爸爸終於解脫了，感謝外界關心，其他則不願多說。

    台中地檢署表示，今天解剖相當順利，在採集相關檢體後將送法醫研究室進行解剖鑑定，以釐清死因，遺體並已發還家屬。

