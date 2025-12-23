為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鴿子、鳳凰在一起！台南一區一隊最後拼圖 龍崎消防救護站進駐派出所已掛牌

    2025/12/23 11:59 記者吳俊鋒／台南報導
    龍船派出所已完成增建工程，龍崎消防救護站即將進駐。（記者吳俊鋒攝）

    龍船派出所已完成增建工程，龍崎消防救護站即將進駐。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎是台南人口最少，且唯一沒有消防分隊的行政區，目前僅在當地182線旁設置專責救護站，市府投入逾650萬元，推動歸仁警分局龍船派出所的增建計畫，讓打火弟兄以小隊編制進駐，警消合署辦公，硬體已驗收，廳舍全新亮相，並同時掛上鴿子、鳳凰的招牌；待系統、設備、人員等全部到位後即可啟用，完成全市37區「一區一隊」的最後拼圖。

    龍船派出所位於石嘈、大坪等里的交界處，在182線23.25公里左右，該棟建物的總樓地板面積為242.26平方米，警消合署辦公，啟用後，1樓仍由波麗士使用，2樓則是打火弟兄的廳舍，並取名龍崎消防救護站，除了救護車之外，也有消防車進駐，因應當地山林野火的快速救災需求。

    龍崎消防救護站有整體規劃的廳舍空間、外觀與車庫，並增設出入口，空間獨立，避免與警方相互干擾，增建工程的硬體部分已驗收，將進行系統建置，以及器材、設備與車輛等進駐，更重要的是人員到位，一切就緒後就會啟用，服務鄉親。

    現有救護站是借用林業保育署在崎頂里所屬的1處工作據點，位於182線19.3公里，因建物老舊，且腹地狹小，無法容納相關救災車輛停放，一旦有山林野火，需由臨近區域派遣消防車支援，恐影響時效，龍船派出所修繕後，使用空間較大，東移近4公里，位置也相對適中。

    龍船派出所已完成增建工程，龍崎消防救護站將進駐，警消合署辦公。（記者吳俊鋒攝）

    龍船派出所已完成增建工程，龍崎消防救護站將進駐，警消合署辦公。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播