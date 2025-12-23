鴿子、鳳凰在一起！台南一區一隊最後拼圖 龍崎消防救護站進駐派出所已掛牌

龍船派出所已完成增建工程，龍崎消防救護站即將進駐。（記者吳俊鋒攝）

龍崎是台南人口最少，且唯一沒有消防分隊的行政區，目前僅在當地182線旁設置專責救護站，市府投入逾650萬元，推動歸仁警分局龍船派出所的增建計畫，讓打火弟兄以小隊編制進駐，警消合署辦公，硬體已驗收，廳舍全新亮相，並同時掛上鴿子、鳳凰的招牌；待系統、設備、人員等全部到位後即可啟用，完成全市37區「一區一隊」的最後拼圖。

龍船派出所位於石嘈、大坪等里的交界處，在182線23.25公里左右，該棟建物的總樓地板面積為242.26平方米，警消合署辦公，啟用後，1樓仍由波麗士使用，2樓則是打火弟兄的廳舍，並取名龍崎消防救護站，除了救護車之外，也有消防車進駐，因應當地山林野火的快速救災需求。

龍崎消防救護站有整體規劃的廳舍空間、外觀與車庫，並增設出入口，空間獨立，避免與警方相互干擾，增建工程的硬體部分已驗收，將進行系統建置，以及器材、設備與車輛等進駐，更重要的是人員到位，一切就緒後就會啟用，服務鄉親。

現有救護站是借用林業保育署在崎頂里所屬的1處工作據點，位於182線19.3公里，因建物老舊，且腹地狹小，無法容納相關救災車輛停放，一旦有山林野火，需由臨近區域派遣消防車支援，恐影響時效，龍船派出所修繕後，使用空間較大，東移近4公里，位置也相對適中。

