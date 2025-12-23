為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    想紅想瘋了？男喊炸小港機場被逮 球場鬧事、前科黑歷史曝光

    2025/12/23 11:55 即時新聞／綜合報導
    高雄蘇姓男子22日在臉書貼文揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場等，不到半天即被高雄航警逮獲，改口沒有發動恐攻意圖。（民眾提供）

    高雄蘇姓男子22日在臉書貼文揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場等，不到半天即被高雄航警逮獲，改口沒有發動恐攻意圖。（民眾提供）

    高雄一名34歲蘇姓男子日前在臉書發文揚言犯案，不僅自稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，還放話跨年夜要「幹大事」，甚至點名要炸掉小港機場、鳳山新城等地，引發高度恐慌。警方掌握相關言論後，迅速將人拘提到案，法院裁定羈押。

    北捷隨機攻擊事件發生後人心惶惶，蘇男近日卻在臉書發文散播恐嚇言論，不僅寫下「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，還揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場、鳳山新城等，昨（22）日下午1點遭警方拘提到案，高雄地檢署晚間複訊後，依恐嚇危害安全罪向高雄地方法院聲請羈押。

    事件曝光後，蘇男過往行徑也被起底。他曾多次在社群平台留下激進、失序言論，將自身行為合理化為「想紅卻沒有機會」。早在9年前，蘇男就曾因揚言炸機場遭判刑3個月，身背多項前科，並非首次因恐嚇言論引發關注。

    此外，網友也翻出他過去爭議不斷的紀錄。2010年，蘇男明明是台灣人，卻自稱「小日本」參加選秀節目《超級偶像》，最終落選。2013年，他身穿兄弟象球衣在球場搶接棒球時，踢到2名女球迷，與其他球迷爆發肢體衝突，事後被中華職棒聯盟列入黑名單，之後未再進場觀賽。

    今年11月，蘇男再度登上媒體版面。當時一名自稱台大大氣系學生發文預測颱風假，承諾失準就發放雞排與珍奶，結果預測失準，吸引數百人排隊卻撲空。蘇男更從高雄北上排隊3小時，並在現場接受媒體訪問時大吐苦水，相關畫面再度引發討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播