想紅想瘋了？男喊炸小港機場被逮 球場鬧事、前科黑歷史曝光

高雄蘇姓男子22日在臉書貼文揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場等，不到半天即被高雄航警逮獲，改口沒有發動恐攻意圖。（民眾提供）

高雄一名34歲蘇姓男子日前在臉書發文揚言犯案，不僅自稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，還放話跨年夜要「幹大事」，甚至點名要炸掉小港機場、鳳山新城等地，引發高度恐慌。警方掌握相關言論後，迅速將人拘提到案，法院裁定羈押。

北捷隨機攻擊事件發生後人心惶惶，蘇男近日卻在臉書發文散播恐嚇言論，不僅寫下「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，還揚言跨年夜要幹大事，且要炸掉小港機場、鳳山新城等，昨（22）日下午1點遭警方拘提到案，高雄地檢署晚間複訊後，依恐嚇危害安全罪向高雄地方法院聲請羈押。

事件曝光後，蘇男過往行徑也被起底。他曾多次在社群平台留下激進、失序言論，將自身行為合理化為「想紅卻沒有機會」。早在9年前，蘇男就曾因揚言炸機場遭判刑3個月，身背多項前科，並非首次因恐嚇言論引發關注。

此外，網友也翻出他過去爭議不斷的紀錄。2010年，蘇男明明是台灣人，卻自稱「小日本」參加選秀節目《超級偶像》，最終落選。2013年，他身穿兄弟象球衣在球場搶接棒球時，踢到2名女球迷，與其他球迷爆發肢體衝突，事後被中華職棒聯盟列入黑名單，之後未再進場觀賽。

今年11月，蘇男再度登上媒體版面。當時一名自稱台大大氣系學生發文預測颱風假，承諾失準就發放雞排與珍奶，結果預測失準，吸引數百人排隊卻撲空。蘇男更從高雄北上排隊3小時，並在現場接受媒體訪問時大吐苦水，相關畫面再度引發討論。

