    社會

    張文網購13把刀具 超商取貨影像曝光

    2025/12/23 11:32 記者王冠仁／台北報導
    張文到便利商店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    張文到便利商店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    警方日前成功破解北捷隨機殺人犯張文的雲端資料與瀏覽紀錄，從中取得張文的相關網購帳戶，經數日分析比對，查出張文在策畫此次犯案時總共買來13把兇刀，其中3把長刀是蝦皮購物買來，10把短刀則是透過露天平台，光是買這13把刀具就花了1萬多元。

    警方查出，張嫌從去年4月開始，就陸續購買戰術手套、防毒面具等裝備，也在當月買了第一把短刀。他從那時開始，直到今年1月間，分多次買來3把長刀與10把短刀，其中3把長刀共7600元，其餘10把短刀每把6百多元共花費6千多元，至於犯案當天變裝用的連身雨衣則是在今年10月購買。

    由於張文從2023年8月離開保全公司以後，沒有固定薪資收入，無法辦理信用卡，因此他網購這些物品，都是透過「貨到付款」的方式，先後去超商或是蝦皮智取店付現金取貨。

    據悉，張文購買的13把刀具都是中國製造，其中大多是賣家自行從中國進口來販售。他購買來的刀具雖然大多數合法，但其中有幾把是「雙面開鋒」，有涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例的嫌疑，警方現正也逐追查賣家身分。

    張文到台北市開封街上的蝦皮智取店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    張文到台北市開封街上的蝦皮智取店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    張文的犯案刀具都是透過網路購買。（記者王冠仁翻攝）

    張文的犯案刀具都是透過網路購買。（記者王冠仁翻攝）

    張文犯案刀具。（記者王冠仁翻攝）

    張文犯案刀具。（記者王冠仁翻攝）

    圖
    圖
