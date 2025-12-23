為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷連續攻擊》張文資金來源曝光 最大「金主」就是靠媽

    2025/12/23 10:50 記者王冠仁／台北報導
    警方爬梳張文金融紀錄，發現他最大金主就是母親。（記者王冠仁翻攝）

    警方偵辦張文隨機殺人案，昨天（22日）從金融機構陸續取得其金流與相關帳戶，經漏夜爬梳，警方今天證實，張文金流其實沒有異常狀況，其帳戶主要匯入金額都是來自他母親。他母親除了在近2年每季匯3萬元給他，還曾另外匯了10萬與45萬元兩筆大額款項，近兩年光是母親的資助就高達82萬元。

    警方調閱張文金融紀錄，發現他總共有4個帳號，分別是中華郵政、元大、台銀、中信。中華郵政是他主要使用帳戶，除帳戶還有一張簽帳金融卡；元大則是他擔任保全時期的薪轉戶，離職後帳戶已經清空；台銀帳戶從開戶後，只存放7千元就再也沒動過；中信帳戶有開活存與外幣買賣功能，近年來沒任何交易紀錄。

    張文母親在2023年開始，每年的1、4、7、10月，每季匯3或4萬元給張文；還在2023年3月時單筆匯了45萬元，去年12月底至今年1月初之間，陸續匯出4筆共10萬元給張文。

    陸續存現金入郵局帳戶 疑打零工收入

    據悉，張文父親是退休的竹科工程師，母親是退休的傳統產業會計，母親似乎有在鑽研投資理財，透過股票與外匯累積不少資產，家境小康；張文母親相當疼愛張文，在金援張文這方面就可見一斑。

    不過，張文雖然獲得母親82萬元金援，花錢似乎沒有分寸，2年來將這82萬元花費殆盡，在犯案前一天，他的中華郵政帳戶中只剩下39元。

    警方還查出，這2年來張文還陸續有以現金方式存錢進入中華郵政的戶頭，警方不排除他還有打零工，以現金方式領薪水，警方將進一步擴大清查。

